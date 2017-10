Baptista analisa duelo contra o Timão: “Melhor time do campeonato”

Nesta sexta-feira, o treinador da Ponte Preta, Eduardo Baptista, comentou suas expectativas para o confronto entre sua equipe e o Corinthians, líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar das qualidades do adversário deste domingo, o técnico acredita em um bom resultado para os campineiros.

“O Corinthians é um time forte, o melhor time do campeonato, que pontuou mais e estamos preparados para ele. Sabemos também que temos condições de igualar o jogo e dentro de casa buscar a vitória, para sair dessa situação”, afirmou.

“É um jogo em que os dois times tem grandes objetivos. Provavelmente deve ser um jogo tenso. Temos que nos defender. O Corinthians é forte e bem treinado. Essa equipe jogou a maioria das partidas do Campeonato Brasileiro, é bem entrosada e tenta envolver”, completou.

Para o comandante, que enfatizou que a proposta de jogo da Macaca para o duelo será ter uma maior posse de bola, a Ponte precisará ter diferentes posturas durante a partida para poder sair do Moisés Lucarelli com os três pontos, algo já trabalhado com o elenco.

“Temos que pressionar com organização. Talvez o Corinthians seja o adversário em que temos que estar mais organizados em todos os seguidos. É o time que tem fases defensivas e ofensivas boas e transição muito forte. São poucas as equipes que você classifica bem nos quatro momentos do jogo. Haverá momentos em que teremos que agredir o Corinthians, outras vezes dar um passo atrás para tentar sair e tudo isso nós trabalhamos e conversamos bastante com os atletas”, previu.

Por fim, Eduardo Baptista ressaltou a importância do resultado, mas reiterou que seus comandados precisam priorizar um bom desempenho em campo antes da vitória.

“Temos que fazer um jogo de personalidade. Necessitamos da vitória, mas temos que colocar antes disso um bom jogo, com coragem, organização e aí sim a vitória deve vir. Nós nos apresentando bem, os três pontos serão consequência”, finalizou.