Balbuena revela que Corinthians quer renovar por quatro anos

O Corinthians já está se movimentando para manter uma de suas principais peças no elenco. Com contrato até o final da próxima temporada, o paraguaio Fabián Balbuena pode ter seu vínculo renovado com o Timão por mais quatro anos.

Em entrevista à rádio paraguaia ABC Cardinal, Balbuena admitiu que o Corinthians já conversou com ele sobre uma possível extensão de vínculo. “O pessoal do Corinthians se aproximou para renovar. À princípio, seriam quatro anos de renovação”, declarou o defensor.

Na terça, o zagueiro corintiano não entrou em campo para defender o Paraguai contra a Venezuela, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Os paraguaios acabaram derrotados e não se classificaram ao Mundial, mas Balbuena defendeu o treinador.

“Não classificar ao Mundial foi um fracasso. Vários zagueiros poderiam jogar, mas foi decisão do Arce colocar o Paulo da Silva. Minha opinião é que Arce continue como técnico da seleção”, completou o defensor.

Balbuena chegou ao Corinthians no início de 2016 e se firmou como um dos principais jogadores do time. Titular absoluto na zaga, o paraguaio também já marcou sete gols pelo Timão.