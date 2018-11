Bahia e Ceará se enfrentam buscando se afastar do Z4

Buscando afastar de vez o risco de rebaixamento e sonhando com uma classificação para uma competição continental, o Bahia irá enfrentar o Ceará, que tenta fugir da parte de baixo da tabela, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

As duas equipes já se enfrentaram três vezes nessa temporada. O Esquadrão de Aço teve uma vitória fora de casa e um empate na Copa do Nordeste. A equipe de Enderson Moreira também conseguiu um triunfo sobre o Vovô por 2 a 0 no primeiro turno do Brasileirão.

Apesar do time baiano estar em uma situação mais confortável na Série A, com 41 pontos, quatro a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, o volante Nílton quer que o Tricolor some o maior número de pontos.

“A meta é a pontuação máxima. Todo jogo é uma decisão. A gente tem que colocar na cabeça que sempre tem a obrigação dos três pontos. Ainda não nos livramos do grupo de baixo”, afirmou. “Tem que ganhar contra o Ceará e também contra o Atlético-MG. Esses cinco jogos são decisivos”, completou.

Enderson Moreira poderá ter como novidade o atacante Gilberto, que é o artilheiro do Esquadrão de Aço nesta temporada. Por outro lado, o atacante Júnior Brumado e o volante Nilton estão suspensos. Já Nino Paraíba foi vetado após lesionar a coxa contra o Vitória. Com isso, Bruno será o lateral-direito. Já o Ceará não deverá ter mudanças no elenco.

FICHA TÉCNICA

BAHIA x CEARÁ

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 14 de novembro de 2018, quarta-feira

Horário: 21 horas (Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP/FIFA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP/FIFA) e Rogerio Pablos Zanardo (SP)

BAHIA: Douglas Friedrich; Bruno, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Flávio, Ramires, Élber e Zé Rafael; Edigar Junio (Gilberto)

Técnico: Enderson Moreira

CEARÁ: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson e Ricardinho. Clayson, Arthur e Leandro Carvalho

Técnico: Lisca