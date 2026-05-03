Atlético-MG supera rival Cruzeiro e volta a vencer pelo Brasileirão

Após sofrer três derrotas consecutivas, o Atlético-MG enfim voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. No Mineirão, em clássico com três expulsões, o time alvinegro ganhou por 3 a 1 do rival Cruzeiro, pela 14ª rodada.

Situação da tabela

Com 17 pontos, o Atlético-MG sobe para a 11ª colocação. O Cruzeiro, por sua vez, aparece no 14º posto, com 16 pontos. O Inter, primeiro integrante do Z4, tem 14 pontos e recebe o Fluminense neste domingo.

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Resumo do jogo

CRUZEIRO 1 x 3 ATLÉTICO-MG⚫

Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª Rodada

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 02 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Cartões Amarelos: Ruan, Alan Franco, Cassierra, Reinier e Junior Alonso (Atlético-MG); Christian, Matheus Pereira (Cruzeiro);

Cartões vermelhos: Arroyo e Kaiki (Cruzeiro); Lyanco (Atlético-MG);

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Flávio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols

Alan Minda, aos 12 minutos do 1ºT (Atlético-MG)

Alan Minda, aos 12 minutos do 1ºT (Atlético-MG) Maycon, aos 32 minutos do 1ºT (Atlético-MG)

Maycon, aos 32 minutos do 1ºT (Atlético-MG) Cassierra, aos 25 minutos do 2ºT (Atlético-MG)

Cassierra, aos 25 minutos do 2ºT (Atlético-MG) Kaio Jorge, aos 41 minutos do 2ºT (Cruzeiro)

Cruzeiro

Otávio; Kauã Moraes (Villareal), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson (João Marcelo) e Lucas Romero (Bruno Rodrigues); Arroyo, Matheus Pereira (Matheus Henrique) e Christian (Wanderson); Kaio Jorge.

Técnico: Artur Jorge

⚫ Atlético-MG

Éverson; Ruan, Lyanco e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Maycon (Tomas Pérez) e Renan Lodi; Bernard (Kauã Passini) e Alan Minda (Reinier); Cassierra (Cauã Soares).

Técnico: Eduardo Domínguez

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Atlético-MG abriu o placar aos 12 minutos. Após o cruzamento de Renan Lodi, Jonathan Jesus tentou afastar. No entanto, a bola sobrou para Cassierra, que ajeitou para Minda finalizar.

Aos 32 minutos, em jogada de contra-ataque, Minda recebeu de Cassierra e foi derrubado por Kaiki Bruno dentro da área. Após rever o lance no VAR, o árbitro apontou pênalti. Na cobrança, Maycon converteu para marcar o segundo do Atlético-MG.

Segundo tempo

Aos 19 minutos do segundo tempo, Arroyo recebeu o segundo amarelo após fazer falta em Renan Lodi, deixando o Cruzeiro com dez. Aos 25, Renan Lodi cruzou para Cassierra fazer o terceiro do Atlético-MG, de cabeça.

O Cruzeiro ficou com nove aos 29 minutos, quando Kaiki Bruno tomou o vermelho por cometer falta dura em Natanael. Quatro minutos depois, Lyanco fez falta em Bruno Rodrigues, recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso.

O Cruzeiro descontou aos 41 minutos da segunda etapa. Junior Alonso derrubou Kaio Jorge na área e o árbitro apontou pênalti. Na cobrança, o próprio centroavante converteu.

Próximas partidas

Cruzeiro

Jogo: Universidad Católica x Cruzeiro

Universidad Católica x Cruzeiro Data e horário: 06 de maio de 2026 (quarta-feira) | 23h (de Brasília)

06 de maio de 2026 (quarta-feira) | 23h (de Brasília) Competição: Copa Libertadores - 4ª rodada (Grupo D)

Copa Libertadores - 4ª rodada (Grupo D) Local: Claro Arena, em Santiago (CHI)

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