Atlético-MG supera rival Cruzeiro e volta a vencer pelo Brasileirão

Após sofrer três derrotas consecutivas, o Atlético-MG enfim voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. No Mineirão, em clássico com três expulsões, o time alvinegro ganhou por 3 a 1 do rival Cruzeiro, pela 14ª rodada.
Situação da tabela
Com 17 pontos, o Atlético-MG sobe para a 11ª colocação. O Cruzeiro, por sua vez, aparece no 14º posto, com 16 pontos. O Inter, primeiro integrante do Z4, tem 14 pontos e recebe o Fluminense neste domingo.
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Resumo do jogo
CRUZEIRO 1 x 3 ATLÉTICO-MG⚫
Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª Rodada
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 21h (de Brasília)
Cartões Amarelos: Ruan, Alan Franco, Cassierra, Reinier e Junior Alonso (Atlético-MG); Christian, Matheus Pereira (Cruzeiro);
Cartões vermelhos: Arroyo e Kaiki (Cruzeiro); Lyanco (Atlético-MG);
Arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Ang Ribeiro (SP)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gols
- Alan Minda, aos 12 minutos do 1ºT (Atlético-MG)
- Maycon, aos 32 minutos do 1ºT (Atlético-MG)
- Cassierra, aos 25 minutos do 2ºT (Atlético-MG)
- Kaio Jorge, aos 41 minutos do 2ºT (Cruzeiro)
Cruzeiro
Otávio; Kauã Moraes (Villareal), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Gerson (João Marcelo) e Lucas Romero (Bruno Rodrigues); Arroyo, Matheus Pereira (Matheus Henrique) e Christian (Wanderson); Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge
⚫ Atlético-MG
Éverson; Ruan, Lyanco e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Maycon (Tomas Pérez) e Renan Lodi; Bernard (Kauã Passini) e Alan Minda (Reinier); Cassierra (Cauã Soares).
Técnico: Eduardo Domínguez
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
O Atlético-MG abriu o placar aos 12 minutos. Após o cruzamento de Renan Lodi, Jonathan Jesus tentou afastar. No entanto, a bola sobrou para Cassierra, que ajeitou para Minda finalizar.
Aos 32 minutos, em jogada de contra-ataque, Minda recebeu de Cassierra e foi derrubado por Kaiki Bruno dentro da área. Após rever o lance no VAR, o árbitro apontou pênalti. Na cobrança, Maycon converteu para marcar o segundo do Atlético-MG.
Segundo tempo
Aos 19 minutos do segundo tempo, Arroyo recebeu o segundo amarelo após fazer falta em Renan Lodi, deixando o Cruzeiro com dez. Aos 25, Renan Lodi cruzou para Cassierra fazer o terceiro do Atlético-MG, de cabeça.
O Cruzeiro ficou com nove aos 29 minutos, quando Kaiki Bruno tomou o vermelho por cometer falta dura em Natanael. Quatro minutos depois, Lyanco fez falta em Bruno Rodrigues, recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso.
O Cruzeiro descontou aos 41 minutos da segunda etapa. Junior Alonso derrubou Kaio Jorge na área e o árbitro apontou pênalti. Na cobrança, o próprio centroavante converteu.
Próximas partidas
Cruzeiro
- Jogo: Universidad Católica x Cruzeiro
- Data e horário: 06 de maio de 2026 (quarta-feira) | 23h (de Brasília)
- Competição: Copa Libertadores - 4ª rodada (Grupo D)
- Local: Claro Arena, em Santiago (CHI)
Atlético-MG
- Jogo: Juventud x Atlético-MG
- Data e horário: 05 de maio de 2026 (terça-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa Sul-Americana - 4ª rodada (Grupo B)
- Local: Estádio Centenário, em Montevideo (URU)