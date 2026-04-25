Atlético-MG x Flamengo pelo Brasileiro: veja onde assistir ao jogo e prováveis escalações

Neste domingo, o Atlético-MG enfrenta o Flamengo em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
Onde assistir ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
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— Atlético (@Atletico) April 24, 2026
Como chega o Atlético-MG?
No último compromisso, o Galo estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Ceará por 2 a 1, na Arena MRV. O triunfo, apesar de sofrido, serviu para dar tranquilidade ao início de trabalho do técnico argentino Eduardo Domínguez, que agora busca retomar a boa fase da equipe também no Brasileirão.
Na competição nacional, o Atlético-MG está na 12ª posição, com 14 pontos. Na última rodada, venceu o Santos, de virada, por 2 a 1, na Vila Belmiro.
Como chega o Flamengo?
O Flamengo vive um ótimo momento na temporada. No último jogo, também pela Copa do Brasil, bateu o Vitória em casa, por 2 a 1, e confirmou sua sexta vitória consecutiva somando todas as competições.
O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação na tabela, com 23 pontos, e uma partida a menos em relação ao líder Palmeiras, que acumula 26.
Prováveis escalações
Provável escalação do Atlético-MG
Éverson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco, Alonso; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo; Reinier, Tomás Cuello (Bernard) e Hulk.
Técnico: Eduardo Dominguez.
Provável escalação do Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão) e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Saúl (De la Cruz); Luiz Araújo, De Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro (Bruno Henrique).
Técnico: Leonardo Jardim
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Ficha técnica
Jogo: Atlético-MG x Flamengo
Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)
Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)