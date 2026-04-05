Atlético-MG bate Athletico-PR e vence a segunda seguida no Brasileiro

O Atlético-MG venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite deste domingo, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Victor Hugo e Scarpa anotaram os gols do Galo, enquanto Julimar descontou para o Furacão na reta final da partida.
Situação na tabela
Com o resultado, o Atlético-MG subiu na tabela do Brasileirão. O Galo chegou aos 14 pontos e pulou da oitava para a décima colocação, conquistando a segunda vitória seguida pela primeira vez na temporada. Do outro lado, o Athletico-PR perdeu a chance de entrar no G4 e caiu para o sexto lugar, com 16 pontos.
FICHA TÉCNICA
⚫⚪ ATLÉTICO-MG 2 x 1 ATHLETICO-PR ⚫🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro (décima rodada)
🏟️ Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
📅 Data: 05 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Aguirre (Athletico-PR)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
GOLS
- ⚽ Victor Hugo, aos 06' do 1ºT (Atlético-MG)
- ⚽ Gustavo Scarpa, aos 35' do 2ºT (Atlético-MG)
- ⚽ Julimar, aos 42' do 2ºT (Athletico-PR)
Escalações
ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Victor Hugo (Gustavo Scarpa), Tomás Perez (Cissé) e Alan Franco; Reinier (Bernard), Cuello (Dudu) e Hulk (Cassierra).
Técnico: Eduardo Dominguez
ATHLETICO-PR: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Luiz Gustavo (Bruninho), Jadson (Portilla), Dudu (João Cruz) e Léo Derik (Leozinho); Mendoza (Julimar) e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann
💪🏾⚫⚪ FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO! MAIS UMA VITÓRIA DO GAAAAAALO NO BRASILEIRÃO!
O #Galo vence o Athletico PR pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro por 2x1!
⚽Victor Hugo e Scarpa marcaram para o Alvinegro!#VamoGalo #CAMxCAP 🏴🏳️ pic.twitter.com/v20IBo2jQY
— Atlético (@Atletico) April 5, 2026
Os principais lances do jogo
O Atlético-MG inaugurou o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Cuello encontrou passe para Hulk, que finalizou em cima da defesa. Reinier ficou com a sobra e chutou de primeira. A bola desviou na defesa, 'matou' o goleiro Santos e terminou no fundo das redes.
Aos 39 minutos, o Atlético-MG quase fez o segundo gol. Victor Hugo passou pela marcação do lado direito e cruzou na segunda trave, Cello bateu de primeira e Santos defendeu. Reinier ficou com a sobra, cortou a marcação e bateu para o gol, mas a zaga do Athletico-PR afastou em cima da linha.
Segundo tempo
Com 13 minutos do segundo tempo, Cuello recebeu lançamento em profundidade e enfiou bola para Renan Lodi. O lateral invadiu a área e bateu cruzado, mas Santos defendeu.
Já aos 28 minutos, o Athletico-PR finalizou a gol. Luiz Gustavo recebeu na entrada da área e bateu colocado, e a bola passou perto da trave esquerda.
Com 35 minutos, o Atlético-MG ampliou a vantagem no marcador. Gustavo Scarpa, que havia acabado de entrar, recebeu na entrada da área e bateu para o gol. A bola desviou em Leozinho e terminou no fundo do gol. Já na reta final, Bernard fez o terceiro do Galo, mas o tento foi anulado por impedimento.
Aos 42 minutos, o Athletico-PR diminuiu. Após cobrança de escanteio na primeira trave, Julimar subiu de cabeça e descontou para o Furacão.
Próximos jogos das equipes
⚫⚪ ATLÉTICO-MG
- Puerto Cabello-VEN x Atlético-MG (primeira rodada da Sul-Americana)
- Data e horário: 08/04 (quarta-feira), às 23h (de Brasília)
- Local: Estadio Misael Delgado, em Valencia (Venezuela)
⚫🔴 ATHLETICO-PR
- Athletico-PR x Chapecoense (11ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 12/04 (domingo), às 11h (de Brasília)
- Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)