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Athletico-PR empata com Grêmio e pode deixar o G5 do Brasileirão

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Foto: Igor Barrankievicz/GRÊMIO FBPA
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 02/05/2026 às 22:55

A posição do Athletico-PR dentro do G5 do Campeonato Brasileiro está em risco. Na noite deste sábado, pela 14ª rodada, o time rubro-negro empatou sem gols contra o Grêmio, na Arena da Baixada.

Situação da tabela

Com 23 pontos, o Athletico-PR dorme na quinta posição. O Bahia, que tem 21 pontos, enfrenta o São Paulo neste domingo, com chance de entrar no G5. Já o Grêmio tem 17 pontos e figura na 12ª colocação.

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📋Resumo do jogo

🔴ATHLETICO-PR 0 x 0 GRÊMIO🔵

🏆Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª Rodada
🏟️ Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📅Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
⏰Horário: 20h30 (de Brasília)
🟨Cartões Amarelos: Viveros e Benavídez (Athletico-PR);
🟥Cartões vermelhos: Lucas Esquivel (Athletico-PR); Riquelme (Grêmio);

Arbitragem

  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
  • Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
  • VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

🔴Athletico-PR

Santos; Benavídez, Arthur Dias, Carlos Terán e Lucas Esquivel; Felipinho e Juan Portilla (Riquelme); Bruninho (Dudu), João Cruz (Léo Derik) e Mendoza; Kevin Viveros.
Técnico: Odair Hellmann

🔵Grêmio

Weverton; Pavón, Wagner Leonardo, Balbuena e Pedro Gabriel; Nardoni (Willian) e Gustavo Martins; Gabriel Mec (Riquelme), Leonel Pérez e Enamorado (André); Braithwaite (Tetê).
Técnico: Vitor Severino

Como foi o jogo?

O Athletico-PR ficou com dez em campo aos 32 minutos do primeiro tempo. O lateral Lucas Esquivel acertou uma cotovelada no rosto de José Enamorado e, após análise do VAR, acabou expulso por Savio Pereira Sampaio.

Na segunda etapa, o Grêmio foi ao ataque para aproveitar a superioridade numérica. No entanto, não conseguiu concluir suas ações ofensivas com sucesso.

Aos 39 minutos do segundo tempo, o time gaúcho também ficou com dez atletas em campo, já que Riquelme se envolveu em confusão com Benavídez e recebeu o segundo cartão amarelo.

Próximas partidas

Athletico-PR

  • Jogo: Vasco x Athletico-PR
  • Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
  • Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Grêmio

  • Jogo: Deportivo Riestra-ARG x Grêmio
  • Data e horário: 05 de maio de 2026 (terça-feira) | 19h (de Brasília)
  • Competição: Copa Sul-Americana - 4ª rodada (Grupo F)
  • Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (ARG)

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