Athletico-PR empata com Grêmio e pode deixar o G5 do Brasileirão

A posição do Athletico-PR dentro do G5 do Campeonato Brasileiro está em risco. Na noite deste sábado, pela 14ª rodada, o time rubro-negro empatou sem gols contra o Grêmio, na Arena da Baixada.
Fim de jogo: Athletico 0x0 #Grêmio
Tudo igual na Arena da Baixada. Voltaremos a campo na próxima terça-feira para o duelo diante do Deportivo Riestra, em mais um compromisso fora de casa pela #SulAmericana2026. pic.twitter.com/iLBVjKoWoV
— Grêmio FBPA (@Gremio) May 3, 2026
Situação da tabela
Com 23 pontos, o Athletico-PR dorme na quinta posição. O Bahia, que tem 21 pontos, enfrenta o São Paulo neste domingo, com chance de entrar no G5. Já o Grêmio tem 17 pontos e figura na 12ª colocação.
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Resumo do jogo
🔴ATHLETICO-PR 0 x 0 GRÊMIO
Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª Rodada
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Viveros e Benavídez (Athletico-PR);
Cartões vermelhos: Lucas Esquivel (Athletico-PR); Riquelme (Grêmio);
Arbitragem
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
🔴Athletico-PR
Santos; Benavídez, Arthur Dias, Carlos Terán e Lucas Esquivel; Felipinho e Juan Portilla (Riquelme); Bruninho (Dudu), João Cruz (Léo Derik) e Mendoza; Kevin Viveros.
Técnico: Odair Hellmann
Grêmio
Weverton; Pavón, Wagner Leonardo, Balbuena e Pedro Gabriel; Nardoni (Willian) e Gustavo Martins; Gabriel Mec (Riquelme), Leonel Pérez e Enamorado (André); Braithwaite (Tetê).
Técnico: Vitor Severino
Como foi o jogo?
O Athletico-PR ficou com dez em campo aos 32 minutos do primeiro tempo. O lateral Lucas Esquivel acertou uma cotovelada no rosto de José Enamorado e, após análise do VAR, acabou expulso por Savio Pereira Sampaio.
Na segunda etapa, o Grêmio foi ao ataque para aproveitar a superioridade numérica. No entanto, não conseguiu concluir suas ações ofensivas com sucesso.
Aos 39 minutos do segundo tempo, o time gaúcho também ficou com dez atletas em campo, já que Riquelme se envolveu em confusão com Benavídez e recebeu o segundo cartão amarelo.
Próximas partidas
Athletico-PR
- Jogo: Vasco x Athletico-PR
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
- Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Grêmio
- Jogo: Deportivo Riestra-ARG x Grêmio
- Data e horário: 05 de maio de 2026 (terça-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa Sul-Americana - 4ª rodada (Grupo F)
- Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (ARG)