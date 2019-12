Artilheiro argentino pode atuar no Brasil; Vasco sai na frente e Santos monitora

Um atacante argentino e com muitos gols em 2019 pode atuar no futebol brasileiro: Germán Cano, de saída do Independiente Medellín (COL).

O centroavante fica livre no mercado a partir de 2020 e recebeu uma proposta do Vasco. O Santos consultou os empresários e aguarda pela definição da nova comissão técnica.

Cano tem 31 anos e fez 41 gols nesta temporada, atrás apenas de Lionel Messi (44) na lista de artilheiros da Argentina por seus clubes.

Germán Cano foi revelado pelo Lanús e passou por Chacarita Jrs, Colón, Pereira (COL), Nacional (PAR) e Pachuca e León (MEX).