Apostas

Arthur Cabral marca, e Botafogo arranca empate do Atlético-MG pelo Brasileiro

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 10/05/2026 às 18:15

O jogo entre Atlético-MG e Botafogo, disputado na tarde deste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi decidido nos minutos finais. Com gol de Arthur Cabral, o time carioca arrancou o empate por 1 a 1 na Arena MRV.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do confronto

Com 18 pontos ganhos, o Atlético-MG figura na 12ª colocação da tabela. O Botafogo tem os mesmos 18 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate e é o 11º.

📋 Resumo do jogo

⚫ATLÉTICO-MG 1 X 1 BOTAFOGO⚪

🏆 Competição: 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Alex Telles e Mateo Ponte (Botafogo)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

O jogo

O Atlético-MG conseguiu sair na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Mateo Cassierra apareceu sozinho dentro da área e bateu forte para inaugurar o placar.

O Botafogo chegou ao empate apenas no último minuto do tempo regulamentar. Após cobrança de lateral de Marçal,  a bola desviou na defesa atleticana e Arthur Cabral marcou um belo gol para definir o placar final.

Escalações

ATLÉTICO-MG

Everson; Román, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez e Bernard; Alan Minda, Cuello e Cassierra
Técnico: Eduardo Domínguez

⚪ BOTAFOGO

Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Edenílson, Cristian Medina e Danilo; Matheus Martins e Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
  • VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)

Próximos jogos

Atlético-MG

  • Ceará x Atlético-MG (Copa do Brasil)
  • Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), 21h30
  • Local: Estádio Governador Plácido Castelo, no Ceará

Botafogo

  • Chapecoense x Botafogo (Copa do Brasil)
  • Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira), 18h
  • Local: Arena Condá, em Chapecó.

Conteúdo Patrocinado