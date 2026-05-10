Arthur Cabral marca, e Botafogo arranca empate do Atlético-MG pelo Brasileiro

O jogo entre Atlético-MG e Botafogo, disputado na tarde deste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi decidido nos minutos finais. Com gol de Arthur Cabral, o time carioca arrancou o empate por 1 a 1 na Arena MRV.
Situação do confronto
Com 18 pontos ganhos, o Atlético-MG figura na 12ª colocação da tabela. O Botafogo tem os mesmos 18 pontos, mas leva vantagem nos critérios de desempate e é o 11º.
📋 Resumo do jogo
⚫ATLÉTICO-MG 1 X 1 BOTAFOGO⚪
🏆 Competição: 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Alex Telles e Mateo Ponte (Botafogo)
Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Mateo Cassierra, aos 23’ do 1ºT (Atlético-MG)
- ⚽Arthur Cabral, aos 45’ do 2ºT (Botafogo)
O jogo
O Atlético-MG conseguiu sair na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Mateo Cassierra apareceu sozinho dentro da área e bateu forte para inaugurar o placar.
O Botafogo chegou ao empate apenas no último minuto do tempo regulamentar. Após cobrança de lateral de Marçal, a bola desviou na defesa atleticana e Arthur Cabral marcou um belo gol para definir o placar final.
Escalações
⚫ATLÉTICO-MG
Everson; Román, Alonso, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez e Bernard; Alan Minda, Cuello e Cassierra
Técnico: Eduardo Domínguez
⚪ BOTAFOGO
Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Edenílson, Cristian Medina e Danilo; Matheus Martins e Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
- VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)
Próximos jogos
Atlético-MG
- Ceará x Atlético-MG (Copa do Brasil)
- Data e horário: 13 de maio de 2026 (quarta-feira), 21h30
- Local: Estádio Governador Plácido Castelo, no Ceará
Botafogo
- Chapecoense x Botafogo (Copa do Brasil)
- Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira), 18h
- Local: Arena Condá, em Chapecó.