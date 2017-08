Arana sente lesão e Balbuena terá de cumprir suspensão contra a Chape

Confira este e outros vídeos em

Após perder pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, encerrando uma invencibilidade de cinco meses na atual temporada, o Corinthians ainda terá de lidar com alguns problemas para encarar a equipe da Chapecoense, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá. O lateral esquerdo Guilherme Arana sentiu uma lesão na coxa direita e o zagueiro Balbuena levou o terceiro cartão amarelo após o apito final.

Com isso, o beque é desfalque certo para o embate em Santa Catarina, mas já tinha presença improvável por conta de um incômodo na coxa esquerda, que o tirou de campo na parte final do duelo. Substituído por Jadson, o paraguaio explicou que já havia reclamado com o árbitro Eduardo Aquino Valadão por causa de possíveis pênaltis em lances de bola parada ofensiva, ignorados pelo juiz.

“Mas eu até fiquei surpreso porque eu fui falar tranquilo com o juiz, não xinguei nem gesticulei. Nem sabia que estava pendurado”, comentou o camisa 4, que dará lugar a Léo Santos, único zagueiro à disposição no elenco. Para a sequência do torneio, ele só saberá se estará à disposição após exames na segunda-feira, data da reapresentação do elenco. “Não quero falar muito. Na outra vez que me machuquei, achei que não era nada e fiquei três semanas fora. Então vou esperar”, continuou.

Arana, por sua vez, precisou ser substituído ainda no intervalo e ficou durante todo o segundo tempo com uma bolsa de gelo na coxa direita. O jogador, um dos mais desgastados pela sequência de jogos do primeiro semestre, recebeu atenção especial da comissão técnica no período sem jogos, mas, ainda assim. apresentou o problema. A gravidade, porém, só será confirmada na segunda.

O mais provável, no entanto, é que Moisés, que entrou no seu lugar neste sábado, seja o titular diante da Chape. O camisa 6 já substituiu o garoto na partida contra o Atlético-PR, no mês passado. Marciel, que podia ser uma opção, ainda não pode jogar porque passa por um tratamento de alopecia areata, doença que causa queda de pelos corporais.