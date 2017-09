Arana não treina e só deve voltar ao Corinthians contra o Vasco

O lateral esquerdo Guilherme Arana, que havia surpreendido os médicos do Corinthians pela evolução rápida da sua lesão na coxa direita, só deve voltar ao time na partida contra o Vasco, no domingo, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela 24 rodada do Campeonato Brasileiro. Sem aparecer no gramado no treino desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, ele foi descartado para quarta, quando o Timão enfrenta o Racing, às 21h45 (de Brasília) da quarta-feira, em casa.

Esperado no gramado na reapresentação do elenco após a derrota por 2 a 0 para o Santos, no último domingo, o defensor ficou apenas na academia do CT. De acordo com o departamento médico alvinegro, a expectativa é que ele ao menos corra no gramado nesta terça e inicie a preparação para encarar os vascaínos. A avaliação é que não houve regressão no tratamento da contusão do reto femoral, apenas o surgimento de algumas dores no local.

Com isso, o mais provável é que o técnico Fábio Carille mantenha Marciel no setor para o embate diante dos argentinos. Escolhido para a função no clássico da Vila Belmiro, o jovem de 22 anos passou à frente de Moisés na preferência do comandante e terá ao menos mais uma chance de mostrar que pode ser útil ao elenco. Caso entre em campo, ele fará apenas sua terceira partida como titular na temporada.

Tanto ele quanto os demais titulares do final de semana ficaram na academia do CT para realizar um trabalho regenerativo, bastante animado pelas brincadeiras que se ouvia do lado de fora, onde os reservas faziam outra movimentação. Sem outras lesões ou suspensões, o comandante tem boas chances de repetir a escalação usada diante do Peixe.

Dentre os suplentes, o único que não pode encarar o Racing é Clayson, que já atuou no torneio pela Ponte Preta e não pode ser utilizado pelo Timão. Sem Clayton, que voltou ao Atlético-MG, e Léo Jabá, negociado com o Akhmat Grozny-RUS, a única opção de velocidade pelos lados do campo deve ser o paraguaio Romero.

Com 50 pontos, o clube do Parque São Jorge é o líder do Campeonato Brasileiro, sete à frente do Grêmio, segundo colocado, ainda que tenha perdido três das últimas quatro partidas que jogou. Pela Sul-Americana, o time chegou às oitavas após derrubar Universidad de Chile e Patriotas-COL.