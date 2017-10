Após vazamento de vídeo, Bahia devolve Rodrigão ao Santos

Rodrigão não faz mais parte do elenco do Bahia. Nesta sexta-feira o clube divulgou um comunicado oficial confirmando o desligamento do atacante, que estava emprestado pelo Santos e deverá retornar à Baixada Santista. A decisão do Esquadrão de Aço em romper o vínculo com o jogador se deu pelo fato de um vídeo em que ele aparece tomando uma cerveja ter vazado às vésperas do importante clássico contra o Vitória, realizado no último domingo.

Rodrigão não foi relacionado para o clássico. O Bahia justificou a decisão alegando que o jogador sofreu uma lesão durante a semana. A terça-feira que antecedeu o Ba-Vi foi o último dia que o atacante treinou com o restante do elenco, já que ele alegou sentir um forte incômodo nas costas.

Alvo de algumas críticas por conta de sua forma física, Rodrigão aparece no vídeo divulgado pelos seus amigos nas redes sociais bastante animado, inclusive, tentando esconder a cerveja que estava em suas mãos. Por conta da difícil situação que o Bahia se encontra no Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento para a Série B, a diretoria do clube não digeriu muito bem o episódio.

Questionado sobre a polêmica após a vitória sobre o Vitória na Fonte Nova, o técnico Paulo Cézar Carpegiani preferiu não opinar, deixando a cargo dos cartolas tricolores a decisão de manter Rodrigão no elenco ou dispensá-lo.

“Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar, apesar de ser o treinador do time. Depois do jogo que nós fizemos contra o Corinthians, no domingo passado, segunda foi folga e na terça-feira fiz minha relação [para o jogo contra o Flamengo] e Rodrigo estava constando. Choveu muito naquele dia e acabei não levando os jogadores para o campo, fiz uma mostra dos nossos erros e acertos contra o Corinthians. No final da conversa, ele foi o último a sair, veio até mim e me pediu desculpas. Bati nas costas dele e ele falou: ‘Pô, estou com uma contratura’. E ele estava relacionado para viajar”, disse Carpegiani.

Contratado para a disputa do Campeonato Brasileiro, Rodrigão chegou a Salvador por empréstimo em julho deste ano. Com a camisa do Bahia ele disputou 14 jogos e anotou cinco gols.

Confira o comunicado oficial do Bahia sobre a situação do atacante Rodrigão:

O Esporte Clube Bahia comunica que o contrato de empréstimo do atacante Rodrigão terá seu término antecipado e o atleta será devolvido ao Santos Futebol Clube, com o qual tem vínculo mais extenso.

Com a camisa tricolor, Rodrigão disputou 14 partidas, marcou 5 gols e deu 2 assistências.

O Esquadrão agradece os serviços prestados e deseja sucesso no prosseguimento de sua carreira.