Estudo coloca Inter e Palmeiras como favoritos ao título do Brasileirão

Depois da vitória sobre o Grêmio no Gre-Nal de domingo, o Internacional ficou ainda mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Mesmo empatado em pontos com o São Paulo, então líder, os comandados de Odair Hellmann possuem 50,9% de conquistar a competição, segundo dados do site especializado em estatísticas Chances de gol.

Agora, o Tricolor paulista tem apenas 18,2% de chances de levar o caneco, enquanto o Palmeiras, que venceu o Derby contra o Corinthians e está a apenas três pontos do primeiro colocado, ultrapassou o time do Morumbi e tem 25,3%.

Já na parte de baixo da tabela, os clubes com grande probabilidade de cair para a Série B são Paraná (99,8%), Sport (88,3%), Chapecoense (53,3%) e Ceará (29,6%). Botafogo e Vasco acenderam a luz vermelha, já que cada um tem 46,7% e 40,7% chances de cair, respectivamente.

Para calcular as probabilidades de cada equipe, o site especializado leva em consideração alguns fatores, como se a partida é dentro ou fora de casa, o retrospecto recente e os próximos adversários da competição e, por isso, um time que já figura na zona de rebaixamento tem menos chances de cair do que um que está fora, por exemplo.

Confira abaixo as probabilidades de times campeões, rebaixados e classificados para a Libertadores do próximo ano:

Título:

Internacional – 50,9%

São Paulo – 18,2%

Palmeiras – 25,3%

Flamengo – 2,7%

Grêmio – 2,7%

Atlético-MG – 0,3%

Rebaixamento:

Cruzeiro – 0,08%

Santos – 0,2%

Fluminense – 2,6%

Corinthians – 0,8%

América-MG – 10,2%

Vitória – 22,4%

Bahia – 4,7%

Atlético-PR – 0,6%

Botafogo – 46,7%

Vasco – 40,7%

Sport – 88,3%

Ceará – 29,6%

Chapecoense – 53,3%

Paraná – 99,8%

Classificação para a Libertadores de 2019:

Internacional – 99,96%

São Paulo – 99,6%

Palmeiras – 99,7%

Flamengo – 95,5%

Grêmio – 97%

Atlético-MG – 72,8%

Cruzeiro – 11,4%

Santos – 12,8%

Fluminense – 1%

Corinthians – 2,9%

América-MG – 0,2%

Vitória – 0,05%

Bahia – 0,5%

Atlético-PR – 6,5%

Botafogo – quase 0%

Vasco – 0,04%

Sport – quase 0%

Ceará – 0,01%

Chapecoense – quase 0%

Paraná – quase 0%