Após série de derrotas, Eutrópio deixa comando da Chapecoense

Vinicius Eutrópio não é mais o técnico da Chapecoense. A oficialização da saída do comandante aconteceu nesta segunda-feira, por meio de comunicado no site oficial. A derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, quarta seguida, foi determinante para a queda.

De acordo com o texto, houve acordo entre clube e treinador, que optaram por encerrar a passagem de Eutrópio pelos catarinenses. Ele havia chegado em julho para substituir Vagner Mancini, demitido após resultados ruins no Brasileiro.

Em 17 jogos, Vinicius venceu apenas quatro, com dois empates e 11 derrotas. Além da campanha no Nacional, ele foi o responsável por comandar o time na viagem à Europa e à Ásia, para disputa de diversos confrontos.

Na zona de rebaixamento do Nacional, com 25 pontos, a Chape espera voltar a render como no início da competição, quando chegou a liderar o torneio, somando dez pontos nas primeiras quatro rodadas.

Na próxima quarta, pela Copa Sul-Americana, a equipe da Arena Condá encara o Flamengo, pela partida de ida das oitavas de final. Antes, nesta terça, o presidente Plinio David De Nes Filho e o próprio Vinicius Eutrópio concederão coletiva explicando a decisão.

Confira a nota oficial da Chapecoense:

Nesta segunda feira a Associação Chapecoense de Futebol, em consenso com o treinador Vinicius Eutrópio, anuncia que o mesmo não é mais o comandante técnico da equipe. A Chapecoense deseja sucesso ao treinador em seus projetos futuros, cientes de que em sua passagem pelo comando técnico do time, demonstrou respeito e dedicação ao clube.