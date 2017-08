Após ser titular, Giovanni volta ao “final da fila” no Corinthians

O meia Giovanni Augusto teve mais uma chance de mostrar seu futebol no Corinthians na reta final do primeiro turno, atuando como titular em duas partidas (Fluminense e Atlético-MG) e participando por quase 60 minutos do embate frente ao Flamengo, em Itaquera. Inconstante e alvo até de vaias na igualdade por 1 a 1 com os cariocas, porém, ele volta a ser a última opção para armação no elenco.

Somado ao desempenho errante, Giovanni viu Marquinhos Gabriel e Jadson treinarem na última terça-feira e mostrarem estar praticamente recuperados das lesões que os tiraram de combate recentemente. Soma-se a isso a boa performance de Clayson contra Galo e Sport, com duas assistências, que alçou o camisa 25 ao topo da preferência entre os reservas no setor.

Além deles, o jovem Pedrinho, considerado um dos nomes mais promissores das categorias de base, também corre bem próximo de Giovanni nessa disputa. Atualmente, o que conta a favor dos ex-jogador do Atlético-MG é o fato de já ser um atleta profissional formado, enquanto o garoto, na avaliação da comissão técnica, ainda precisa desenvolver-se fisicamente para aguentar o ritmo de um jogo como titular.

Outros nomes que podem atuar na linha de três armadores, como o atacante Clayton e os meias Danilo e Rodrigo Figueiredo, buscam ao menos uma oportunidade para conseguir entrar na briga. No momento, porém, dificilmente conseguiram atuar.

Dono de contrato até o final de 2019, porém, Giovanni, que veio após investimento de R$ 14 milhões nos seus direitos econômicos, aliados à liberação do centroavante André, ainda é visto como um nome “recuperável” no Alvinegro. A ideia é que, caso tenha boas exibições, ele possa ao menos ser usado como um trunfo na busca por contratações para 2018.

Dúvida para Carille

Mais vivos na disputa para saber quem será titular, Clayson e Jadson terão dias decisivos para saber quem enfrenta o Vitória, neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera. Enquanto o primeiro tem a seu favor o fato de ter ido bem contra Atlético-MG e Sport, o segundo é considerado titular absoluto do esquema de Fábio Carille, mas ainda não está totalmente liberado após sofrer duas fraturas na costela.

No treinamento de terça-feira, por exemplo, o camisa 10 atuou como curinga, sempre para o time que detinha a posse de bola, com a intenção de diminuir os contatos físicos. Caso ele se mostre apto a atuar por 90 minutos, é provável que Clayson volte ao banco de reservas. Porém, se demonstrar qualquer indício de que não aguentaria uma partida inteira, Jadson dificilmente tomará a vaga do ex-Ponte Preta.