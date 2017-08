Após sair da zona de rebaixamento, elenco tricolor exalta torcida

O São Paulo recebeu mais de 50 mil torcedores no Morumbi em seus últimos três jogos como mandante. Mesmo na situação complicada em que está no Campeonato Brasileiro, o Tricolor seguiu contando com o apoio das arquibancadas e, enfim, pôde sair da zona de rebaixamento na última rodada, quando venceu o Cruzeiro por 3 a 2. Para Petros, a torcida são-paulina tem sido a principal responsável por tirar o clube do Z4.

Se antes os torcedores do São Paulo eram vistos como aqueles que só comparecem no estádio quando a equipe está em alta, disputando títulos importantes como a Libertadores, recentemente eles tiveram a oportunidade de refazer a fama tricolor, aumentando a média de público do clube e transformando o Morumbi em um verdadeiro caldeirão.

“Eu tenho batido nessa tecla em todas as entrevistas, o torcedor é o principal responsável pela mudança da equipe, por esse espírito de luta e de raça. O torcedor sabe que nesse momento eles são muito importantes para nós, porque se eles tivessem nos abandonado, o São Paulo jamais teria saído dessa situação”, disse Petros.

Na 16ª rodada, enfrentando o poderoso Grêmio, vice-líder do Brasileirão, o São Paulo contou com nada mais, nada menos que 51.511 torcedores. Na derrota para o Coritiba, pela 18ª rodada, o público foi ainda melhor: 53.635. Apenas no último domingo, na vitória sobre o Cruzeiro, o Tricolor teve um número maior de torcedores. Foram 56.052 pessoas apoiando o time do início ao fim. Em todas os casos o clube teve uma renda bruta de mais de R$ 1 milhão.

Como as duas próximas rodadas serão marcadas por confrontos fora de casa para o São Paulo, o time terá de aguardar um pouco mais para se reencontrar com a torcida, que vem comprando a briga do clube e fazendo bonito nas arquibancadas. Basta saber se os são-paulinos seguirão na mesma toada após os duelos contra o Avaí, na Ressacada, e Palmeiras, no Palestra Itália.