Após primeiro jogo-treino, Jailson celebra atuação

Depois de ficar dois meses fora de ação por causa de lesão no quadril, o goleiro Jailson fez sua primeira partida pelo Palmeiras. O goleiro participou do empate por 2 a 2 no jogo-treino contra o sub-20 do Desportivo Brasil e acabou levando os dois gols, sendo um por cobertura.

O jogador de 36 anos comemorou seu retorno. “Muito feliz de estar voltando a treinar com o grupo, participar desse jogo-treino. Mostra como minha recuperação foi positiva e agradeço muito aos profissionais do Palmeiras e à ótima estrutura que o clube me disponibilizou para que eu voltasse mais rápido possível”, declarou.

Reintegrado há quase um mês, Jailson se mostrou ansioso com a possibilidade de voltar a ser relacionado para partidas oficiais, o que pode ocorrer no confronto contra o Bahia, na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), no Pacaembu.

“Me senti muito bem durante todo o tempo que atuei. Sem dores, conseguindo fazer os movimentos. Claro que a gente não quer ficar lesionado, de fora, mas, desde o dia que me machuquei, nunca abaixei a cabeça e sempre trabalhei. Sabia que ia voltar ainda mais forte e graças a Deus tudo vem acontecendo como o planejado”, finalizou.