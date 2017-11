Após “expandir” artilharia, Jô tenta voltar a reinar nos clássicos

Coroado como Rei dos Clássicos após um início de ano fulminante nos jogos contra os grandes rivais do Corinthians, o atacante Jô expandiu sua gama de vítimas na segunda metade do ano e já vazou times de diversas regiões do Brasil. Neste domingo, porém, ele tenta a partir das 17h (de Brasília), contra o Palmeiras, em Itaquera, reviver o momento que lhe deu a confiança da torcida em seu retorno ao Parque São Jorge.

Com 22 gols no ano, o camisa 7 fez a fama vazando todos os rivais alvinegros em 2017 ainda no Campeonato Paulista, começando com a heroica vitória no primeiro Derby do ano, no dia 22 de fevereiro. Agora, porém, também deixou sua marca frente a Vitória, Bahia, Flamengo, Botafogo, Vasco, Atlético-PR, Coritiba, Atlético-MG e Chapecoense, citando apenas nos times de Série A.

O “problema” nos novos alvos do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro é que ele não consegue gols em clássicos desde o dia 3 de junho, quando fez o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Santos, em Itaquera. Desde então, encarou o próprio Peixe, o Palmeiras e o São Paulo, duas vezes, sem conseguir ser tão letal quanto se mostrou no começo do ano.

Um fator que conta a favor de Jô é o de ele ser um dos dois jogadores que balançaram a rede neste segundo turno, juntamente com Clayson. Além disso, nas últimas sete vezes em que atuou na casa corintiana, conseguiu marcar cinco gols.

Sempre elogioso à postura do seu artilheiro, o técnico Fábio Carille nem pensa em tecer qualquer crítica ao fato de ele não ser mais tão decisivo contra os rivais. “Desconfiança com o Jô, um dos artilheiros do campeonato? Não concordo, um dos jogadores mais lúcidos, está brigando pela artilharia, não concordo”, rebateu o comandante, contente com o auxílio do atleta na hora de conversar com os jogadores mais jovens.

“O Jô está me ajudando muito desde a Flórida, não tenho problema nenhum de falar sobre ele. As informações que eu busquei em Belo Horizonte sobre ele me assustaram, sim, mas, desde então, ele tem me ajudado sempre. Não só agora”, continuou o comandante alvinegro.