Após classificação na Libertadores, Flamengo recebe o CSA pelo Brasileiro

Líder do Campeonato Brasileiro e classificado para a final da Libertadores, o Flamengo volta a campo neste domingo, contra o CSA, no Maracanã. Os rubro-negros querem manter o embalo para se aproximarem do título nacional. Do outro lado, os alagoanos lutam para escapar da zona de rebaixamento.

O clima no Flamengo não poderia ser melhor após a goleada sobre o Grêmio, que classificou a equipe para a decisão da Libertadores. No entanto, o discurso dentro do clube é de foco no Campeonato Brasileiro.

“O nosso pensamento neste momento está no Campeonato Brasileiro, pois teremos rodadas importantes pela frente e precisamos defender a nossa condição de liderança, pois isso não será nada fácil. Estamos pensando agora na partida do próximo domingo”, disse Rodrigo Caio.

Por conta disso, o técnico Jorge Jesus segue com seu pensamento de não poupar jogadores e terá força máxima neste fim de semana. O lateral direito Rafinha e o meia Arrascaeta se mostraram recuperado das cirurgias e estão aptos para atuar. A dupla de ataque formada por Bruno Henrique e Gabigol vem sendo fatal jogo após jogo.

O CSA chegou a reagir dentro do Campeonato Brasileiro e passou a sonhar com a fuga do rebaixamento. No entanto, a equipe alagoana não vence há três rodadas e terá compromisso complicado neste domingo.

O técnico Argel Fucks teve a semana para trabalhar visando esta partida. O treinador falou sobre os treinamentos para tentar parar o ataque rubro-negro.

“Nós trabalhamos muito a parte tática e cruzamento. O Flamengo tem uma coisa muito interessante quando a bola chega na linha de fundo, eles entram com três ou quatro jogadores dentro da área, tanto que nós fizemos esse tipo de treinamento”, declarou.

O comandante ressaltou que o CSA vai manter o modo de atuar diante do líder da Série A. “Nós temos um sistema de jogar dentro e fora de casa. A nossa escalação é praticamente a mesma, o sistema de jogo é o mesmo”, falou.

Para esta partida, Argel Fucks não poderá contar com o volante João Pedro, suspenso. Com isso, Nilton volta a ganhar uma oportunidade entre os titulares. Ricardo Bueno melhorou a parte física e retorna a iniciar um jogo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CSA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27 de outubro de 2019, domingo

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus

CSA: João Carlos, Celsinho, Luciano Castán, Alan Costa e Carlinhos; Dawhan, Nilton e Jonatan Gomez; Warley, Apodi e Ricardo Bueno

Técnico: Argel Fucks