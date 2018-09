Após bater o Flamengo, Leandro Carvalho exalta entrega do Ceará

Diante de mais de 60 mil torcedores, o Ceará conseguiu uma importante e difícil vitória diante do Flamengo pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Leandro Carvalho, aos 46 minutos do segundo tempo. Após a partida, o jogador exaltou muito a entrega que a equipe teve em busca do resultado.

De acordo com Leandro, o grupo todo se entrega muito partida após partida, e o resultado foi fruto do trabalho e da união do elenco.

“Hoje eu tive a oportunidade de marcar e ajudar o Ceará…A gente tenta se doar ao máximo para que a gente saia sempre com a vitória. Então hoje isso foi visto dentro de campo…Um sempre ajudando o outro, um sempre cobrando o outro”, disse.

Perguntado sobre o que fez com que o Ceará conseguisse o triunfo dentro do Maracanã, o jogador voltou a exaltar a entrega do grupo e também falou sobre a presença da torcida cearense.

“Ganhamos pela dedicação dentro de campo. A torcida veio de Fortaleza, são três horas de avião, é uma viagem cansativa, e eles vieram para nos apoiar…Então a gente começa a ganhar assim, com o apoio da torcida, e sempre se dedicando ao máximo dentro de campo. A gente tem que fazer isso. Isso é o nosso emprego, é a nossa vida…Então a gente tem que amar isso aqui e tem que procurar fazer o nosso melhor sempre”, completou.

Para tentar seguir se recuperando no campeonato, o Ceará volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Corinthians, em Itaquera.