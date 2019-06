Animado com vaga, Cruzeiro recebe o Corinthians no Mineirão

O Cruzeiro ainda sente os resultados de uma crise institucional que atingiu em cheio a agremiação nas últimas semanas. Em campo, reflexos puderam ser claramente vistos e a equipe não conseguia fazer bons jogos. A classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, diante do Fluminense, na última quarta-feira, no Mineirão, pode contribuir para uma considerável melhora nos padrões do time de Mano Menezes para o jogo contra o Corinthians, neste sábado, às 19h (de Brasília).

A Raposa não vence há sete jogos. A classificação diante do Fluminense aconteceu nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. A equipe, inclusive, sofre gols que não tem sofrido e alguns jogadores apresentam queda de rendimento acentuada, caso, por exemplo, de Dedé. O atacante Fred também não vive seus melhores dias.

Em campo, o técnico Mano Menezes terá problemas para escalar sua equipe. O lateral-esquerdo Egídio está com suspeita de dengue e não vai a campo. Na vaga dele, Dodô será a opção. Na direita, Edílson e Orejuella estão afastados e recuperando de contusões.

As dúvidas que ficam são do meio para frente. No meio, Ariel Cabral fez péssima partida contra o Fluminense e não tem presença garantida. Lucas Silva briga pela vaga. O meia Rodriguinho aparece como opção, sobretudo em casa de desgaste físico de Thiago Neves que se dedicou muito contra o Fluminense. Na frente, Fred será reavaliado antes. Ele fez exames e não teve lesão constatada.

De olho em uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, o Timão quer arrancar o máximo de pontos possível da dura sequência que tem pela frente. Depois de encarar a Raposa como visitante, a equipe vai até a Vila Belmiro para o clássico contra o Santos, fechando o seu primeiro semestre antes da disputa da Copa América.

“A gente sabe que o Cruzeiro é uma equipe que sempre demonstrou ser boa nos últimos anos, teve alguns tropeços, mas temos que encarar como uma partida muito difícil e com total respeito ao adversário”, comentou o lateral esquerdo Danilo Avelar, um dos poucos titulares da zaga à disposição do técnico Fábio Carille.

Não poderão atuar no Mineirão o goleiro Cássio e o lateral direito Fagner, a serviço da Seleção Brasileira, além do zagueiro Manoel, que pertence à Raposa e foi vetado por causa de uma questão contratual. Somam-se a eles os meias Pedrinho e Mateus Vital, que disputam o Torneio Maurice Revelló com a Seleção Olímpica.

No gol entra Walter, enquanto Michel Macedo fica com a lateral direita. Marllon irá compor a dupla de zaga com Henrique, enquanto no ataque resta a dúvida sobre a manutenção de Jadson e Sornoza, como foi contra o Flamengo, ou a entrada de Ramiro, dando mais vitalidade ao lado direito do ataque. Everaldo e Gustagol também podem ganhar uma chance.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CORINTHIANS

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 08 de junho de 2019 (Sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Silbert Faria Sisquim (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

CRUZEIRO: Fábio, Lucas Romero, Léo, Dedé, Egídio e Henrique; Lucas Silva, Thiago Neves (Rodriguinho), Robinho e Marquinhos Gabriel; Sassá

Técnico: Mano Menezes

CORINTHIANS: Walter; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Jadson (Ramiro), Sornoza e Clayson (Everaldo); Vagner Love (Gustagol)

Técnico: Fábio Carille