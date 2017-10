Anderson Daronco apitará o clássico entre Corinthians e Palmeiras

Anderson Daronco será o árbitro do tão esperado clássico entre Corinthians e Palmeiras, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera. Nesta terça-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o árbitro gaúcho acabou se destacando por conta de tudo o que envolve o derby paulista nesta reta final de temporada.

Daronco será acompanhado por seus já habituais auxiliares Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Junior, ambos do Rio Grande do Sul. Foi o trio, inclusive, que atuou no clássico paulista do último sábado, em que o São Paulo acabou superando o Santos por 2 a 1 no estádio do Pacaembu.

Este é o oitavo clássico que Anderson Daronco irá apitar em 2017, sendo que um deles foi válido pela Copa do Brasil. Por conta de suas boas atuações, o gaúcho vem sendo escalado regularmente para partidas de grande repercussão, no entanto, a CBF não tem qualquer influência sobre isso, uma vez que a definição dos árbitros acontece por sorteio.

A cinco pontos do líder Corinthians, o Palmeiras precisa mais do que nunca de uma vitória em Itaquera para manter vivo o sonho do bicampeonato brasileiro. Se depender do retrospecto do time com Daronco apitando, o Verdão tem grandes chances de sair com o triunfo. Atuando com a arbitragem do gaúcho, a equipe alviverde venceu duas partidas e sofreu uma derrota (Palmeiras 2 x 0 Avaí, Fluminense 0 x 1 Palmeiras e São Paulo 2 x 0 Palmeiras).

Já o Corinthians tem um desempenho ainda melhor que o do rival quando Anderson Daronco apita a partida. Ainda no primeiro turno, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille venceu o clássico contra o Santos por 2 a 0, além de superar o Atlético-MG, fora de casa, pelo mesmo placar.

Mas não é apenas no Brasil que Anderson Daronco possui uma boa reputação. Ele é um dos dez árbitros brasileiros que compõem o quadro Fifa. Neste ano, por exemplo, o gaúcho já apitou o duelo entre Venezuela e Uruguai, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, e a partida entre Argentina e Equador, que fechou o torneio qualificatório para a Copa do Mundo.

Confira todas as partidas que Anderson Daronco apitou no Campeonato Brasileiro:

São Paulo 2 x 1 Santos

São Paulo 1 x 0 Sport

Fluminense 0 x 1 Palmeiras

Atlético-PR 1 x 1 Coritiba

Cruzeiro 1 x 1 Santos

Atlético-MG 0 x 2 Corinthians

Palmeiras 2 x 0 Avaí

Atlético-PR 0 x 0 Botafogo

Vasco 0 x 1 Flamengo

Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro

São Paulo 1 x 1 Fluminense

Vitória 2 x 2 Botafogo

Sport 2 x 0 Flamengo

Corinthians 2 x 0 Santos

São Paulo 2 x 0 Palmeiras