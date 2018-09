América-MG vence e complica o Vasco no Campeonato Brasileiro

O técnico Alberto Valentim segue sem vitórias no comando do Vasco. No seu terceiro jogo, a equipe cruz-maltina sofreu a terceira derrota consecutiva. Em partida disputada na noite desta quinta-feira, no Independência, o América-MG venceu por 2 a 1 e complicou ainda mais a situação da equipe carioca no Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Coelho chegou aos 29 pontos ganhos e ocupa a nona colocação. O Vasco estacionou nos 24 pontos e ocupa a 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento.

O América foi bem melhor no primeiro tempo quando poderia ter saído com uma vantagem maior. O Vasco voltou diferente no segundo tempo, marcou o gol do empate e quando tudo indicava que sairia a virada, o América aproveitou uma falha de marcação da defesa carioca para desempatar a partida e garantir a importante vitória. Os gols foram marcados por Carlinhos e Gerson Magrão para a equipe da casa. Maxi López, de pênalti, fez o gol do Vasco.

Na próxima rodada, o América vai receber o Vitória, no Indpendência; o Vasco vai ao Barradão, enfrentar o Vitória.

O jogo – Os dois times começaram a partida com muita disposição ofensiva. Apesar de escalado com apenas um atacante, o time carioca tentava dificultar a saída de bola da equipe da casa, enquanto o América procurava atacar pelo lado esquerdo com a troca de passes entre Giovanni, Gerson Magrão e Carlinhos.

Com o passar do time, o Coelho foi tomando conta das ações e, aos nove minutos, Gerson Magrão foi derrubado na entrada da área carioca. Wesley tenta colocar, mas a bola bate na barreira e sai para escanteio. Na cobrança, a bola ficou com Wesley que fez o cruzamento e quase surpreendeu o goleiro Martín Silva que fez grande defesa, desviando para escanteio.

Aos 16 minutos, Lenon arrancou pela direita e cruzou forte para fora, frustrando o atacante Maxi López que esperava o passe na área. O América respondeu com um chute perigoso de David que levou perigo para o goleiro Martín Silva.

Aos 20 minutos, após pressão da equipe da casa, Norberto ganhou de Henrique, invadiu a área, mas o lateral cruz-maltino conseguiu se recuperar e bloquear o cruzamento do jogador mineiro.

Aos 25 minutos, o goleiro Martín Silva voltou a aparecer bem ao mandar para escanteio, um chute violento de Gerson Magrão depois de boa troca de passes da equipe americana.

O time dirigido por Alberto Valentim não conseguia se organizar e o atacante Maxi López, isolado na frente, quase não conseguia participar do jogo.

De tanto pressionar, o América acabou marcando o primeiro gol aos 30 minutos. Após cruzamento na área, Raul rebateu mal e Carlinhos pegou, de primeira, para mandar no canto esquerdo de Martín Silva que ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que ela entrasse.

Aos 36 minutos, Luan foi derrubado por Desábato na entrada da área. Carlinhos bateu colocado e a bola se chocou com a trave direita, dando um susto no goleiro Martín Silva que ficou sem ação.

O Vasco só apareceu na área mineira aos 40 minutos quando Maxi López recebeu na área e lançou Lenon que entrava livre pela direita. O lateral se enrolou e desperdiçou a jogada. Aos 44 minutos, após corte defeituoso de Carlinhos, Pikachu bateu forte, mas a bola desviou no lateral e saiu para escanteio.

O time de São Januário voltou para o segundo tempo com o atacante Andrés Rios na vaga do meia Thiago Galhardo e com mais disposição ofensiva. Com Pikachu aberto pela direita e com Andrés Rios encostando em Maxi López, o Vasco imprensava o América e buscava o gol do empate.

Aos seis minutos, Maxi Lópéz fez o pivô e lançou Andrés Rios que se enrolou com Matheus Ferraz e caiu na área, pedindo a marcação de pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, o América não mais conseguia ter a posse de bola e se limitava a tentar bloquear as investidas do time carioca. Só aos 15 minutos é que a equipe mineira voltou a incomodar Martín Silva. O lateral Norberto cruzou na cabeça de Luan que desviou mal e mandou para fora.

Dois minutos depois, o Vasco criou a sua melhor chance para marcar, quando Pikachu levantou na área e Maxi López cabeceou no travessão. Logo depois, Valentim trocou Yago Pikachu por Marrony, revelado nas divisões de base do clube carioca.

Adilson Batista modificou a equipe do América, mas o time da casa seguia recuado, apenas se defendendo.

Aos 32 minutos, o Vasco marcou o gol do empate. Após levantamento na área, o árbitro viu empurrão de Matheus Ferraz em Maxi López e marcou pênalti. O atacante argentino bateu com grande categoria e deixou tudo igual.

A alegria da torcida carioca durou pouco. Dois minutos depois, o Coelho desempatou. Aderlan fez ótima jogada pela direita e cruzou. A bola caiu nos pés de Gerson Magrão, inteiramente livre, na entrada da área. Magrão bateu forte e Martín Silva não teve a menor chance de defesa. Depois de anotar o segundo gol, o time mineiro adiantou a marcação para dificultar a saída de bola do Vasco.

Nos acréscimos, o Vasco ainda teve chance de empatar, mas o goleiro João Ricardo que completou 200 jogos no clube mineiro, fez grande defesa e garantiu o resultado.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 VASCO-RJ

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 6 de setembro de 2018 (Quinta-feira)

Horário: 20h00 (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eder Alexandre (SC)

Cartão Amarelo: Desábato(Vas)

Gols:

AMÉRICA-MG: Carlinhos, aos 30 minutos do primeiro tempo; Gerson Magrão, aos 34 minutos do segundo tempo

VASCO: Maxi López, aos 32 minutos do segundo tempo

AMÉRICA-MG: João Ricardo, Norberto(Aderlan), Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, David, Wesley(Juninho), Gerson Magrão(Lincoln) e Giovanni; Luan

Técnico: Adilson Batista

VASCO: Martín Silva, Lenon, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Henrique; Desábato(Andrey), Yago Pikachu(Marrony), Raul, Thiago Galhardo(Andrés Rios) e Wágner; Maxi López

Técnico: Alberto Valentim