Alvo para o ano que vem, Fernandinho despista sobre ida ao Corinthians

O atacante Fernandinho, do Grêmio, pode ter atuado no estádio que será sua casa em 2018 na noite da última quarta-feira, no empate sem gols com o Corinthians, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. Alvo do clube paulista para a próxima temporada por ser um atleta perto do final do contrato, ele preferiu não comentar o interesse corintiano para não atrapalhar seu desempenho com a camisa dos gaúchos.

“Não chegou para mim nada, até porque estamos numa reta final de Brasileiro e eu estou muito focado aqui porque tem a Libertadores também, esse final de ano é muito importante”, afirmou o jogador, que tem vínculo válido até o dia 31 de dezembro, mas possui um salário considerado muito alto para o padrão dos gaúchos. Caso ele não se acerte com os tricolores, a diretoria corintiana já deixou claro ao seu estafe o interesse em contar com o atleta.

“Estou com a cabeça só nisso, no nosso desempenho até o final da temporada, não dá para pensar em outra coisa. Quero dar o meu melhor aqui no Grêmio para terminar o ano com um título”, avaliou o jogador, que ganhou a condição de titular após a negociação de Pedro Rocha com o futebol russo, em agosto.

Prestes a completar 32 anos, Fernandinho é visto como um jogador de força e habilidade que falta ao elenco do Timão atualmente. Apesar de estar contente com o desempenho de Romero, Clayson e Marquinhos Gabriel, opções para esse setor, o técnico Fábio Carille vê no atleta uma boa oportunidade para mudar partidas, principalmente nos fortes embates físicos que caracterizam a Libertadores da América.

Tanto da parte do atleta quanto da parte do clube, porém, a política é não falar abertamente sobre o assunto até que a temporada do futebol brasileiro se encerre. De olho tanto no título quanto na iminente vaga direta na Libertadores da América do ano que vem, o Alvinegro quer definir rapidamente o grupo de trabalho e realizar uma boa pré-temporada para encarar uma possível maratona de jogos.