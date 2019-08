Alvo do Santos, Lucas Fernandes é negociado pelo São Paulo a clube de Portugal

O São Paulo negociou Lucas Fernandes com o Portimonense, clube onde o meio-campista atuou por empréstimo na última temporada europeia. O clube de Portugal pagará 2,5 milhões de euros (R$ 11 mi) por 50% dos direitos econômicos. A informação foi inicialmente publicada pela ESPN.

Lucas era um dos pedidos do técnico Jorge Sampaoli. O Santos, porém, ofereceu 2 milhões de euros (R$ 8,9 mi) por 60% do “passe” do atleta de 21 anos e não houve acordo com o Tricolor.

Revelado pelo São Paulo como “grande promessa’, Lucas Fernandes foi promovido em 2016 e não se firmou no elenco profissional. Ele tinha contrato até 31 de dezembro de 2021.

Lucas irá para Portugal ainda nesta semana para fazer exames médicos e firmar o acordo. O vínculo deve ser de quatro anos.

