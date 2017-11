Ainda sonhando com a Libertadores, São Paulo pega o Coritiba no Paraná

O São Paulo visita o Coritiba neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em confronto válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda com uma pequena chance de se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores, o Tricolor, que não vence há cinco jogos e triunfou apenas três vezes jogando fora de casa na disputa por pontos corridos, espera se livrar do momento ruim e voltar ao grupo dos dez primeiros colocados.

Para esta partida o São Paulo tem o desfalque de Petros, que após 18 rodadas pendurado acabou recebendo o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 contra o Botafogo, no último domingo, no Pacaembu, e terá de cumprir suspensão. Além dele, Hernanes e Lucas Pratto, ambos com estiramento na coxa direita, serão preservados pela comissão técnica.

Diante de ausências importantes, o técnico Dorival Júnior deverá dar uma oportunidade ao jovem Brenner, de apenas 17 anos. Tido como principal joia das categorias de base do São Paulo, o atacante deve assumir o lugar de Lucas Pratto, já que Gilberto, que não seguirá no Morumbi, nem sequer foi relacionado para o confronto. Para o lugar de Petros, a principal opção é Araruna.

Em 13º lugar com 46 pontos, o São Paulo está a seis tentos do sétimo colocado, o Botafogo, último a deter, no momento, uma vaga para a próxima edição da Libertadores. No entanto, com a possibilidade de o Grêmio se sagrar campeão do torneio continental e o Flamengo erguer o título da Sul-Americana, o Brasileirão pode passar a ter um G9, o que facilitaria a vida do Tricolor na busca pela classificação para a competição.

O Coxa poderá diante de seu torcedor encerrar a agonia da luta contra o rebaixamento e garantir sua permanência na Série A. O foco da equipe é conseguir a vitória em campo para depender apenas de suas forças, embora se a rodada ajudar possa conquistar seu objetivo mesmo sem ganhar.

A ordem, no entanto, é não esperar por surpresas e, por isso, o técnico Marcelo Oliveira faz mistério e não revelou sua escolha para formar o meio-campo coxa-branca. Porém, a tendência é, com o deslocamento de Dodô de volta para a lateral, a briga de três jogadores por uma vaga. Yan Sasse, Iago ou Getteson, uma opção mais ofensiva, fecharia o setor. No ataque, Kléber Gladiador deve seguir como opção.

O comandante alviverde destacou o caráter decisivo da partida e espera total sinergia com o torcedor para alcançar o resultado. “Depende só de nós, isso é muito importante. Faz parte do trabalho do técnico passar tranquilidade, confiança e mostrar para os jogadores que precisamos investir tudo nessa partida. Esse é o jogo do ano e, jogando em casa, com a torcida, pode nos dar uma condição melhor no campeonato”

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X SÃO PAULO

Local: estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 26 de novembro de 2017, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

CORITIBA: Wilson; Dodô, Cléber Reis, Werley e Carleto; Jonas, Alan Santos, Tiago Real e Yan Sasse (Iago ou Getterson); Rildo e Henrique Almeida.

Técnico: Marcelo Oliveira

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Araruna, Marcos Guilherme, Shaylon e Cueva; Brenner

Técnico: Dorival Júnior