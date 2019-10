A base vem forte! Janderson e Tailson, as promessas de Timão e Peixe

O futebol brasileiro sofre de uma melhor organização estrutural, de calendário e vive constantes metamorfoses, mas a terra segue dando frutos. Não falta talento. Corinthians e Santos são provas disso.

Nesse sábado, às 17h, a Arena Corinthians vai receber o clássico alvinegro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nas duas equipes a base estarão bem representadas, e não só por aquelas revelações já consolidadas.

Janderson e Tailson são nomes do momento, recém-promovidos aos respectivos times profissionais de seus clubes, ainda longe de afirmações, mas em busca de espaço em meio a nomes consagrados.

Tailson é a principal novidade do Santos no segundo semestre. Após novela pela renovação do contrato e a proximidade de acerto com o Barcelona B, o atacante passou a ter minutos com Jorge Sampaoli. E aproveitou.

O Menino da Vila estreou diante do Vasco, em São Januário, já com o gol da vitória. Desde então, foi titular contra Palmeiras, Internacional e Ceará e entrou no segundo tempo da derrota para o Atlético-MG.

Aos 20 anos, Tailson é visto com enorme potencial por Sampaoli. O treinador tem pegado no pé do jovem por melhora na finalização e decisões melhores na intermediária ofensiva, além de acréscimo na condição física. O saldo, porém, é extremamente positivo até aqui.

“Necessita rodagem, não consegue manter o ritmo porque esteve muito tempo parado (durante a negociação pela renovação). Esperamos que ganhe confiança e nos dê alegria de um jogador que pode ser lembrado como Rodrygo (hoje no Real Madrid). Tem esse tipo, 1×1, velocidade, gol. Que nos possa ajudar daqui para o futuro”, disse Sampaoli, em entrevista recente.

Janderson começou a ganhar oportunidade no fim do primeiro semestre, após chamar atenção na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Passou a conviver com a rotina entre a base e o time principal do Corinthians. Alguns jogos com os garotos para não perder ritmo e treinos e até mesmo banco com os ‘marmanjos’ para adquirir experiência.

As oportunidades, aos poucos, começaram a surgir, muito por conta dos problemas encontrados por Fábio Carille para fazer o ataque corintiano engrenar. Foram nove atuações no Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Sul-Americana, mas uma média de apenas 33,8 minutos por jogo.

Contra o Goiás, há duas rodadas, surgiu a segunda chance como titular e veio o primeiro gol. A má fase do coletivo corintiano não está ajudando e pode acabar contribuindo para Janderson perder vaga na equipe titular. Ainda assim, mesmo que no banco de reservas, o garoto de 20 anos já é uma peça importante e que pode ser fundamental para o clássico desse sábado.

“Qualquer jogador pensa em fazer história pelo clube, pensa em ser abraçado pela Fiel, então, eu estou aqui para fazer história, quebrar recordes, quero primeiro conquistar título pelo Corinthians. Penso em fazer muitas histórias por aqui”, contou o atacante em entrevista recente.

