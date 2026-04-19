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Veja onde assistir aos jogos de Santos, São Paulo e Corinthians pelo Brasileiro feminino

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Fotos: Reinaldo Campops/ Santos F.C.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/04/2026 às 20:00

Com Santos, São Paulo e Corinthians em campo, a sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino começa nesta segunda-feira. Veja onde assistir às partidas do trio de grandes paulistas:

Santos x Atlético-MG

O Santos enfrenta o Atlético-MG, na Vila Belmiro, a partir das 19h (de Brasília), com transmissão da NSports. O Peixe é o oitavo colocado, com nove pontos. Já o time mineiro ocupa a 15ª posição, com quatro pontos.

São Paulo x Grêmio

Também às 19h, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Grêmio, em Cotia, com transmissão do Sportv. O São Paulo é o terceiro colocado, com 13 pontos. Já o clube gaúcho está na 11ª posição, com sete pontos.

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Juventude x Corinthians

O Corinthians visita o Juventude a partir das 21h, no Montanha dos Vinhedos, com transmissão da TV Brasil. O Timão vem de três vitórias seguidas e é líder do Brasileiro, com 13 pontos. Já o Juventude ocupa a 16ª colocação, com quatro pontos.

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