Veja onde assistir aos jogos de Corinthians, São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão feminino

Nesta segunda-feira, com a liderança em jogo, o Corinthians encara o São Paulo, na Fazendinha, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do SporTV.
Como chegam as equipes
O Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada e lidera a competição, com 22 pontos. Já o São Paulo superou o Flamengo por 2 a 1 e está na segunda colocação, com 20 pontos.
Prováveis escalações
Corinthians
Rillary; Gi Fernandes, Duda Mineira, Letícia Teles e Tamires; Dayana Rodríguez, Gisela Robledo, Letícia Monteiro e Vic Albuquerque; Rhaizza e Jhonson
Técnico: Emily Lima
São Paulo
Anna Bia; Mylena, Barbosa, Calazans e Rafa Soares; Clara, Cris e Karla Alves; Pereyra, Gadú e Soraya
Técnico: Thiago Viana
Arbitragem
- Árbitra: Daiane Muniz (SP)
- Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)
Ficha técnica
Confronto: Corinthians x São Paulo
Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 10ª rodada
Data e horário: segunda-feira, 11 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Schurig, em São Paulo (SP)
Palmeiras e Atlético-MG
O Palmeiras também entra em campo nesta segunda-feira, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena Barueri. O confronto tem início previsto para as 21h.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da TV Brasil.
Como chegam as equipes
O Palmeiras empatou com o Bahia por 0 a 0 na última rodada e soma 18 pontos, na terceira colocação. Já o Atlético-MG, com nove pontos, empatou com o Fluminense por 1 a 1 e está na 13ª colocação.
Prováveis escalações
Palmeiras
Kate Tapia, Ana Guzmán, Poliana, Raíssa Bahia, Fernanda Palermo, Andressinha, Brena, Lorena Benítez, Duda Santos, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão
Técnica: Rosana Augusto
Atlético-MG
Maike; Nine, Hingredy, Giovanna Barraca e Diovanna; Lari Danielle, Lari Sanchez, Pimenta e Amália; Cindy Ramos e Thalita Lacerda
Técnico: Fabiana Guedes
Arbitragem
- Árbitra: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
- Auxiliares: Leandra Aires Cossette (SP) e Eduarda Gomide Rubio (SP)
Ficha técnica
Confronto: Palmeiras x Atlético-MG
Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 10ª rodada
Data e horário: segunda-feira, 11 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP).