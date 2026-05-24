São Paulo x Santos pelo Brasileirão feminino: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Publicado 24/05/2026 às 20:00

São Paulo e Santos entram em campo, nesta segunda-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP).

Onde assistir São Paulo x Santos ao vivo?

  • TV: SporTV (fechado).

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Calderan, Rafa Soares, Tayla e Ana Clara; Karla Alves, Aline Milene, Duda Serrana e Robinha; Isabelle Guimarães e Giovanna Crivelari
Técnico: Thiago Viana.

Santos: Taty Amaro; Letícia Santos, Ana Alice, Rafaella, Larissa; Katrine, Suzane Pires, Eudimilla e Evelin; Laryh e Carol Baiana
Técnico: Caio Couto.

Arbitragem

  • Árbitro: Rejane Caetano Da Silva (CE)
  • Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)
  • 4º Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (SP)

