São Paulo x Flamengo pelo Brasileirão feminino: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

São Paulo e Flamengo entram em campo, nesta segunda-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP).
Onde assistir São Paulo x Flamengo ao vivo?
- TV: SporTV (fechado).
Prováveis escalações
São Paulo: Carlinha; Calderan, Rafa Soares, Tayla e Ana Clara; Karla Alves, Aline Milene, Duda Serrana e Robinha; Isabelle Guimarães e Giovanna Crivelari
Técnico: Thiago Viana.
Flamengo: Karol Alves; Núbia, Layza e Fabi Simões; Jucinara Paz, Ju Ferreira, Mariana Fernandes, Djeni e Thaisa Moreno; Fernanda e Laysa
Técnico: Celso Silva.
Arbitragem
- Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
- Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)
- 4º Árbitro: Adeli Mara Monteiro (SP)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp