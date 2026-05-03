Apostas

São Paulo x Flamengo pelo Brasileirão feminino: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

Imagem ilustrativa para a matéria
(Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 03/05/2026 às 20:00

São Paulo e Flamengo entram em campo, nesta segunda-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP).

Onde assistir São Paulo x Flamengo ao vivo?

  • TV: SporTV (fechado).

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Calderan, Rafa Soares, Tayla e Ana Clara; Karla Alves, Aline Milene, Duda Serrana e Robinha; Isabelle Guimarães e Giovanna Crivelari
Técnico: Thiago Viana.

Flamengo: Karol Alves; Núbia, Layza e Fabi Simões; Jucinara Paz, Ju Ferreira, Mariana Fernandes, Djeni e Thaisa Moreno; Fernanda e Laysa
Técnico: Celso Silva.

Arbitragem

  • Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
  • Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)
  • 4º Árbitro: Adeli Mara Monteiro (SP)

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

Conteúdo Patrocinado