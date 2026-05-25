Santos perde do São Paulo e desperdiça chance de encostar do G8 do Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, no CFA Laudo Natel, o Santos foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Aline e Isabelle Caroline marcaram os gols da vitória tricolor ainda no primeiro tempo.

Situação no Brasileirão feminino

Com a derrota, o Santos permaneceu na 12ª colocação da competição nacional, com os mesmos 14 pontos. Em caso de vitória, o Peixe poderia chegar às 17 unidades, mesma pontuação do Grêmio, nono colocado. O Internacional abre o G8 com 20.

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Já o São Paulo chegou aos 26 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão feminino, ficando a apenas um ponto do líder Palmeiras. Além disso, o Tricolor abriu nove pontos de vantagem para o Grêmio, primeiro time fora da zona de classificação. O Corinthians ainda entra em campo na rodada e, se vencer, ultrapassa time o comandado por Thiago Viana.

Resumo do jogo

🔴⚫⚪ SÃO PAULO 3 X 0 SANTOS⚪⚫⚪

Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 12ª rodada

Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)

Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)

Horário: 17h30 (de Brasília)

GOLS

⚽Aline, aos 15' do 1ºT

⚽Isabelle Caroline, aos 30' do 1ºT

⚽ Crivelari, aos 30' do 2ºT



Como foi o jogo?

O São Paulo abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda, o Tricolor encaixou boa jogada ofensiva e encontrou Aline dentro da área. A atacante finalizou de perna direita, com precisão, para vencer a goleira Amaro.

⚽️ Aline abre o placar do jogo! São Paulo 1️⃣ x 0️⃣ Santos

#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/sCHjb2DPPU — São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) May 25, 2026

A equipe mandante ampliou aos 30 minutos da etapa inicial. Isabelle Caroline fez bela jogada individual, carregou pela intermediária e soltou uma finalização firme, de fora da área, no canto direito da goleira santista.

Já aos 30 minutos do segundo tempo, o São Paulo ampliou. Em cobrança de escanteio pelo lado direito, Maricel Pereyra levantou na área e Crivelari apareceu livre na segunda trave para cabecear firme e balançar as redes.