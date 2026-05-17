Santos perde do Bragantino na Vila Belmiro pelo Brasileirão feminino

Neste domingo, o Santos perdeu do Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Vila Belmiro, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino.
Situação da tabela
Com o resultado, o Santos ocupa o 12º lugar da tabela de classificação, com 14 pontos. Já o Bragantino subiu para a sétima posição, com 17 pontos ganhos.
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Resumo do jogo
⚪ SANTOS 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO 🔴
Competição: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 18h (de Brasília)
GOL
Martina Del Trecco, aos 42' do 2ºT (RB Bragantino)
O gol do jogo
O Bragantino marcou o único gol da partida aos 42 minutos da segunda etapa. Em cobrança de pênalti de Martina Del Trecco, a goleira Taty Amaro ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.
Próximos jogos
Santos
- Jogo: Corinthians x Santos
- Competição: Paulistão F - 3ª rodada
- Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h15 (de Brasília)
- Local: Estádio Alfredo Schurig, em São Paulo
RB Bragantino
- Jogo: São Paulo x RB Bragantino
- Competição: Paulistão F - 3ª rodada
- Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia (SP)
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