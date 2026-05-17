Santos perde do Bragantino na Vila Belmiro pelo Brasileirão feminino

Neste domingo, o Santos perdeu do Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Vila Belmiro, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

Situação da tabela

Com o resultado, o Santos ocupa o 12º lugar da tabela de classificação, com 14 pontos. Já o Bragantino subiu para a sétima posição, com 17 pontos ganhos.

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Resumo do jogo

⚪ SANTOS 0 X 1 RED BULL BRAGANTINO 🔴

Competição: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

GOL

Martina Del Trecco, aos 42' do 2ºT (RB Bragantino)

O gol do jogo

O Bragantino marcou o único gol da partida aos 42 minutos da segunda etapa. Em cobrança de pênalti de Martina Del Trecco, a goleira Taty Amaro ainda tocou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

Próximos jogos

Santos

Jogo: Corinthians x Santos

Corinthians x Santos Competição : Paulistão F - 3ª rodada

: Paulistão F - 3ª rodada Data e horário : 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h15 (de Brasília)

: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h15 (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Schurig, em São Paulo

RB Bragantino

Jogo: São Paulo x RB Bragantino

São Paulo x RB Bragantino Competição : Paulistão F - 3ª rodada

: Paulistão F - 3ª rodada Data e horário : 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

: 21 de maio de 2026 (quinta-feira), às 21h (de Brasília) Local: Estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia (SP)