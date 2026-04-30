Grêmio x Corinthians pelo Brasileirão Feminino: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta sexta-feira, o Corinthians visita o Grêmio pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo será realizado no Francisco Novelletto, em Porto Alegre, a partir das 17h30 (de Brasília).
Onde assistir Grêmio x Corinthians?
O jogo terá transmissão do Sportv.
Como chegam?
O Corinthians chega para a partida com uma sequência de cinco vitórias consecutivas. O clube paulista é líder do Brasileirão, com 19 pontos. Já o Grêmio ocupa a 12ª colocação, com 10 pontos somados.
Prováveis escalações
Corinthians: Nicole Ramos; Ivana Fuso, Érika, Thais e Jaqueline; Juliete, Letícia, Dayana e Andressa; Gabi Zanotti e Vic Albuquerque.
Técnica: Emily Lima
Grêmio: Luciene; Dani Barão, Mayerli, Mónica, Stephannie e Allyne; Gisele Vale, Camila Pini, Daniela Montoya e Giovanninha; Leidi.
Técnico: Felipe Teixeira
Arbitragem
Árbitra: Tainan Bordignon Somensi (SC)
Assistentes: Jeissyevan Freitag Gonçalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS)
Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)
