Corinthians x Ferroviária pelo Brasileirão feminino: veja prováveis escalações e onde assistir ao vivo

(Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)
(Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/04/2026 às 20:00

Corinthians e Ferroviária entram em campo, nesta sexta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo (SP).

Onde assistir Corinthians x Ferroviária ao vivo?

  • TV: SporTV (fechado).

Prováveis escalações

Corinthians: Lelê; Leticia Teles, Duda Mineira, Tamires e Rafa Rocha; Gabi Zaniotti, Vic Albuquerque, Andressa Alves e Duda Sampaio; Gisela Robledo e Jaqueline Ribeiro
Técnico: Emily Lima.

Ferroviária: Luciana Maria; Grazy, Katiuscia, Camila Soares e Andressa Rosa; Micaelly Brasil, Brenda Pinheiro, Maressa e Thayslane; Sissi Ribeiro e Natalia Vendito
Técnico: Hansi Flick.

Arbitragem

  • Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)
  • Assistentes: Juliana Vicentin Esteves (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP)
  • VAR: Jessica Aparecida Milani (SP)

