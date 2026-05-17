Brasileirão feminino: veja onde assistir aos jogos de Corinthians, Palmeiras e São Paulo

O Corinthians volta a campo nesta segunda-feira, contra o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo será realizado às 21h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas-MG.

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Onde Assistir?

TV: Sportv

Como chegam as equipes?

As duas equipes chegam embaladas por goleadas. O Cruzeiro, sétimo colocado, venceu o América-MG por 4 a 0 no clássico pela última rodada do Brasileirão. Já o líder Corinthians derrotou o Red Bull Bragantino por 6 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Prováveis escalações

🔵⚪Cruzeiro: Cláudia; Tainara, Paloma Maciel e Vitória Calhau; Ravenna, Pri Back, Gisseli, Capelinha e Laura Felipe; Marília Furiel e Letícia

Técnico: Jonas Urias

⚪⚫ Corinthians: Lelê; Érika, Thaís Ferreira, Ivana Fuso e Tamires; Ana Vitória, Duda Sampaio e Andressa Alves; Jaqueline; Belén Aquino e Gabi Zanotti

Técnica: Emily Lima

Arbitragem

Árbitra: Andressa Hartmann (RS)

Andressa Hartmann (RS) Assistentes: Erica Mara da Silva Lopes (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG)

Ficha técnica

Confronto: Cruzeiro x Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 11ª rodada

Data e horário: segunda-feira, 18 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)

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Palmeiras x Botafogo

Já o Palmeiras enfrenta o Botafogo nesta segunda-feira, as 21h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela 11ª rodada do Brasileirão feminino.

Onde assistir?

TV: TV Brasil

Como chegam as equipes?

O Palmeiras, segundo colocado, vem de empate sem gols contra o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Já o Botafogo, que é apenas o 16º colocado, perdeu por 1 a 0 para o Internacional na última partida pelo Brasileiro.

Prováveis escalações

🟢⚪ Palmeiras: Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Ingryd Lima e Fe Palermo; Diany, Bia Zaneratto e Taina Maranhão; Emily Assis, Andressinha e Greicy

Técnica: Rosana Augusto

⚫⚪ Botafogo: Michelle; Fran Bonfanti, Yasmin Cosmann, Thaiane e Kaila Gomes; Tailane, Debora, Rita Bove e Rebeca; Shashá e Fernanda Tipa

Técnico: Léo Goulart

Arbitragem

Árbitra : Gleika Oliveira Pinheiro (PA)

: Gleika Oliveira Pinheiro (PA) Auxiliares: Juliana Vicentin Esteves (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP)