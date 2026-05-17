Brasileirão feminino: veja onde assistir aos jogos de Corinthians, Palmeiras e São Paulo

O Corinthians volta a campo nesta segunda-feira, contra o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo será realizado às 21h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas-MG.
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Onde Assistir?
- TV: Sportv
Como chegam as equipes?
As duas equipes chegam embaladas por goleadas. O Cruzeiro, sétimo colocado, venceu o América-MG por 4 a 0 no clássico pela última rodada do Brasileirão. Já o líder Corinthians derrotou o Red Bull Bragantino por 6 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.
Prováveis escalações
🔵⚪Cruzeiro: Cláudia; Tainara, Paloma Maciel e Vitória Calhau; Ravenna, Pri Back, Gisseli, Capelinha e Laura Felipe; Marília Furiel e Letícia
Técnico: Jonas Urias
⚪⚫ Corinthians: Lelê; Érika, Thaís Ferreira, Ivana Fuso e Tamires; Ana Vitória, Duda Sampaio e Andressa Alves; Jaqueline; Belén Aquino e Gabi Zanotti
Técnica: Emily Lima
Arbitragem
- Árbitra: Andressa Hartmann (RS)
- Assistentes: Erica Mara da Silva Lopes (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG)
Ficha técnica
Confronto: Cruzeiro x Corinthians
Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 11ª rodada
Data e horário: segunda-feira, 18 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)
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Palmeiras x Botafogo
Já o Palmeiras enfrenta o Botafogo nesta segunda-feira, as 21h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela 11ª rodada do Brasileirão feminino.
Onde assistir?
- TV: TV Brasil
Como chegam as equipes?
O Palmeiras, segundo colocado, vem de empate sem gols contra o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Já o Botafogo, que é apenas o 16º colocado, perdeu por 1 a 0 para o Internacional na última partida pelo Brasileiro.
Prováveis escalações
🟢⚪ Palmeiras: Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Ingryd Lima e Fe Palermo; Diany, Bia Zaneratto e Taina Maranhão; Emily Assis, Andressinha e Greicy
Técnica: Rosana Augusto
⚫⚪ Botafogo: Michelle; Fran Bonfanti, Yasmin Cosmann, Thaiane e Kaila Gomes; Tailane, Debora, Rita Bove e Rebeca; Shashá e Fernanda Tipa
Técnico: Léo Goulart
Arbitragem
- Árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)
- Auxiliares: Juliana Vicentin Esteves (SP) e Anna Beatriz Scagnolato (SP)
Ficha técnica
Confronto: Palmeiras x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 11ª rodada
Data e horário: segunda-feira, 18 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP).
São Paulo x Juventude
Para completar, o São Paulo enfrenta o Juventude nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), em Cotiba, também pela 11ª rodada do Brasileirão feminino.
Mais um dia de preparação finalizado! 💪#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/Aez02nw3dx
— São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) May 17, 2026
Onde Assistir?
- TV: NSports
Como chegam as equipes?
O São Paulo, atual terceiro colocado no campeonato, vem de derrota por 2 a 1 para o Corinthians, pelo Brasileirão. Já o Juventude, 14°colocado, venceu o lanterna Vitória por 3 a 0.
Prováveis escalações
⚪⚪ São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Aline e Pereyra; Serrana, Isa e Crivelari
Técnico: Thiago Viana
🟢⚪ Juventude: Thais Amorim; Limpia Fretes, Joiceane Scatola, Carla Cruz e Carol Ladaga; Tefinha, Bell Silva e Duda Calazans; Nicole Marussi, Teté e Kamile Loirão
Técnico: Luciano Brandalise
Arbitragem
- Árbitra: Cassia Franca de Souza (DF).
- Auxiliares: Maria Eduarda Silva Pires (SP) e Welber Venancio da Silva (SP).
Ficha técnica
Confronto: São Paulo x Juventude
Competição: Campeonato Brasileiro Feminino - 11ª rodada
Data e horário: segunda-feira, 18 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia (SP)