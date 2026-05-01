Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão feminino: onde assistir e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo na tarde deste sábado para enfrentar o Bahia em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo?

TV: TV Brasil

Como chegam as equipes?

O Bahia é o quarto colocado no Brasileirão feminino, com 15 pontos conquistados em oito jogos. A equipe tricolor tem cinco vitórias e três derrotas na competição, além de 15 gols marcados e 12 sofridos. Na última rodada, foi derrotada pelo Grêmio, em casa, por 2 a 1.

Já o Palmeiras vem de um empate por 0 a 0 no clássico contra o Santos, disputado no Allianz Parque. As Palestrinas estão na vice-liderança do torneio nacional com 17 pontos em oito jogos, dois a menos que o líder Corinthians. São cinco vitórias, dois empates, uma derrota, com 18 gols marcados e oito sofridos.

Bahia x Palmeiras: histórico no futebol feminino

O Verdão está invicto em jogos contra as rivais e a útima partida entre os times aconteceu no dia 20 de abril de 2025. Na oportunidade, o Alviverde levou a melhor por 3 a 1, pela sexta rodada do Brasileirão, com gols de Greicy Landazury, Brena Carolina e Amanda Gutierres, na Arena Crefisa Barueri.

Prováveis escalações

🔴🔵⚪ Provável escalação do Bahia

Yanne; Carol Martins, Tchula, Nalon e Suelen; Raquel, Wendy, Dany Silva; Roque, Cássia e Ellen.

Técnico: Felipe Freitas

🟢⚪ Provável escalação do Palmeiras

Kate Tapia; Rhay Coutinho, Carla Tays, Pati Maldaner, Fe Palermo, Raissa Bahia, Duda Santos e Andressinha; Brena Carolina, Bia Zaneratto e Taina Maranhão.

Técnica: Rosana Augusto.

Desfalques: Lais Estevam, Laís Melo e Victória Liss (lesões de LCA), Ana Flávia, Dudinha (transição física) e Poliana (suspensa).

Arbitragem de Bahia x Palmeiras

Árbitra : Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG) Assistentes: Isadora Brizolara Damasceno Moreira (BA) e Jamilly Costa Oliveira (BA)

Ficha técnica

🔴🔵⚪ Bahia x Palmeiras 🟢⚪

Competição: Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

Hora: às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)