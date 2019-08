Bahia desperdiça pênalti e perde em casa para Bahia de Feira

Podendo assumir a liderança do Campeonato Baiano, o Bahia recebeu o Bahia de Feira na noite desta quarta-feira e saiu de campo com derrota. Diante de sua torcida na Arena Fonte Nova, o Tricolor baiano perdeu por 2 a 0, com gols de Jarbas, no primeiro tempo, e Dionísio, no segundo.

Com o resultado, o Bahia continua com quatro pontos, perde uma posição e cai para o quinto lugar da tabela, ficando de fora do G4. Por outro lado, a vitória é importantíssima para o Bahia de Feira, que vai a nove pontos e torce para um tropeço do Bahia nesta quinta-feira, diante do Jacuipense, para terminar a rodada na liderança isolada do Campeonato Baiano.

O jogo

O Bahia entrou em campo disposto a roubar a liderança do Bahia de Feira, mas foi o time visitante que saiu na frente. Logo aos sete minutos, após cruzamento certeiro de Gabriel Bispo, o volante Jarbas mostrou habilidade de artilheiro e, dentro da área, cabeceou firme para abrir o placar.

Pouco depois, o Bahia desperdiçou chance de ouro para empatar. Aos 14 minutos, o árbitro viu infração quando a bola tocou no braço de Capone dentro da área e marcou o pênalti. No entanto, o goleiro Jair entrou em ação. O camisa 1 defendeu a cobrança de Clayton e o rebote de Élber.

O pênalti perdido não abalou o time da casa, que seguiu criando boas oportunidades. Aos 37 minutos, Élber recebeu cruzamento de Clayton e marcou de letra, mas o assistente marcou impedimento no lance. Já aos 40, Shaylon exigiu boa defesa de Jair em cobrança de falta.

O Bahia voltou do intervalo buscando a virada e mostrou isso logo no segundo minuto, quando Shaylon cabeceou e acertou a trave. Aos dez minutos, novamente no jogo aéreo, Clayton cabeceou livre de marcação, mas Jair demonstrou atenção e defendeu.

Mesmo melhor em campo, o Bahia sofreu duro golpe aos 23 minutos. Depois de erro na saída de bola, o Bahia de Feira saiu em contra-ataque e foi fatal. Deon foi lançado na ponta esquerda, cruzou rasteiro e encontrou Dionísio. Livre de marcação, o meia só precisou tirar do goleiro Anderson para ampliar a vantagem.

Se o Bahia não sentiu o primeiro gol no início do jogo, o segundo foi um balde de água fria. Mesmo diante de sua torcida, com quase 11 mil espectadores na Fonte Nova, o time local não ameaçou o gol do Bahia de Feira, que saiu de campo com importante vitória por 2 a 0.

Jogos da terceira rodada do Campeonato Baiano

Domingo

Jequié 1 x 1 Juazeirense

Quarta-feira

Bahia 0 x 2 Bahia de Feira

Fluminense de Feira 1 x 1 Jacobina

Quinta-feira

21h30 Vitória x Jacuipense

Domingo

17h00 Vitória da Conquista x Atlético de Alagoinha