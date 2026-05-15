Vinicius Júnior e Virginia Fonseca terminam relacionamento às vésperas da Copa

O relacionamento entre Vinicius Júnior e Virginia Fonseca chegou ao fim. Nesta sexta-feira, a influenciadora publicou um texto nas redes sociais anunciando o término com o atacante do Real Madrid.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu a empresária.

Na sequência, Virginia destacou a importância de não abrir mão de valores pessoais e explicou a decisão de encerrar o relacionamento.

"Ao longo da minha vida, aprendi que nunca devemos negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por inércia. Hoje, escolhemos respeitar o caminho um do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso de Vinícius, e tudo isso com muito carinho", completou.

Vinicius Júnior e Virginia Fonseca estavam juntos desde outubro de 2025, quando assumiram publicamente o relacionamento após meses de rumores e aproximação.

Idas e vindas

Antes da oficialização do namoro, o relacionamento entre Vinicius Júnior e Virginia Fonseca já havia sido marcado por uma polêmica envolvendo o vazamento de supostas conversas íntimas do jogador com uma mulher identificada como Day.

Na ocasião, a influenciadora optou por encerrar o affair e afirmou que daria “tempo ao tempo”, evitando aprofundar o assunto. Diante da repercussão, Vini Jr. pediu desculpas publicamente e reconheceu o erro, o que levou à reconciliação e, pouco depois, à decisão de assumirem o relacionamento.

Foco na Copa

O término acontece às vésperas da Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid deve estar entre os 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Veja o texto de Virgínia na íntegra

Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou.

Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que sempre tive dentro de qualquer relação.

Ao longo da minha vida, aprendi que nunca devemos negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por inércia.

Hoje, escolhemos respeitar o caminho um do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso de Vinícius, e tudo isso com muito carinho.

Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha!

Obrigada.

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