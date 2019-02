Velório do jornalista Roberto Avallone é realizado em São Paulo

Confira este e outros vídeos em

Na noite desta segunda-feira, dia 25 de fevereiro, o velório de Roberto Avallone foi realizado no bairro Bela Vista, em São Paulo. Colegas de profissão, amigos, familiares e admiradores foram prestar a última homenagem ao lendário jornalista.

“Apaixonado por jornalismo e pelo Palmeiras“, assim descreveu Caio Vinícius, filho do paulistano. “O jornalismo sincero, sem plástica, não politicamente correto, mas sim aquele que vem da alma”, completou.

Ganhador de dois prêmios Esso e apresentador do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, por 18 anos, Avallone se sentiu mal durante a madrugada de segunda, foi levado ao hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Ele será cremado nesta terça-feira, às 10h30 (de Brasília), no Memorial Parque Paulista (rua Suécia, 56, no Jardim das Oliveiras).

Emocionado, o filho também falou sobre o legado e o jeito irreverente do pai. “O céu vai ficar muito mais divertido. Ele não era um polêmico mal humorado. Era à moda italiana, com jargões únicos. Só vêm memórias maravilhosas dele. A autenticidade dele era muito genuína”, finalizou Caio Vinícius.

Formado em Ciências Sociais, Avallone começou a carreira na década de 1960, no jornal “Última Hora”. Anos depois, virou chefe de reportagem do “Jornal da Tarde”. Contudo, o jornalista marcou seu nome na história na televisão brasileira trabalhando na Gazeta. Além da emissora, colaborou com o jornal Gazeta Esportiva e a rádio Gazeta AM.

Por mais de duas décadas, Avallone gerenciou a equipe de Esportes da TV Gazeta. Sua principal marca de sucesso eram os bordões como “no pique!”, “exclamação” e “interrogação”. Além da emissora situada na Avenida Paulista, passou pelo SporTV, Bandeirantes, RedeTV e CNT.

