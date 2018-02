Torcida do Independiente é flagrada em ato racistas contra gremistas

Na última quarta-feira, o Grêmio visitou o Independiente pela Recopa Sul-Americana. A partida realizada no Estádio Libertadores da América acabou empatada em 1 a 1. No entanto, o duelo contou com uma não tão nova polêmica extra-campo. Isso porque torcedores gremistas que ocuparam o setor de vistante do estádio de Avellanaeda filmaram os torcedores argentinos realizando atos racistas.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram alguns torcedores do Independiente imitando macacos e apontando em direção aos torcedores brasileiros. Confira o vídeo abaixo:

Torcedores do Independiente com atos racistas para a torcida do @Gremio. Contra o Flamengo houve a mesma coisa e terminou em MULTA. Parabéns a @CONMEBOL por ser conivente. pic.twitter.com/MoSwTfm6tc — Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) February 15, 2018

Os atos racistas envolvendo a torcida do Indenpendiente e brasileiros não são inéditos. Isso porque, no ano passado, torcedores do Flamengo passaram por momentos semelhantes no mesmo estádio, após a decisão da Copa Sul-Americana.

Vale lembrar que o caso envolvendo o clube carioca resultou numa punição aos argentinos. A sanção foi anunciada no começo desta semana e fez com que o Independiente 15 mil dólares (cerca de R$ 50 mil) de multa.