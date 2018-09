Sem Messi, Fifa divulga três finalistas do prêmio de melhor jogador

A Fifa oficializou na manhã desta segunda-feira os três finalistas para conquistarem o prêmio de Melhor jogador da temporada entregue pela entidade. Sem a presença de Lionel Messi, que fazia parte dos finalistas deste 2007, os jogadores escolhidos foram Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Luka Modric.

O português briga pela sua sexta premiação e tem como trunfo a conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid como artilheiro da competição. O croata também foi importante no terceiro título europeu consecutivo dos madrilenhos e ainda conta com o fato de ter chego na decisão da Copa do Mundo com o seu país sendo eleito o melhor jogador do torneio. Já Salah corre por fora com uma temporada espetacular pelo Liverpool, onde conquistou o Campeonato Inglês e chegou a decisão da Liga dos Campeões.

O destaque da lista ficou para a ausência de Lionel Messi. O argentino do Barcelona era figura carimbada pelo menos entre os três finalistas do prêmio desde 2007, quando acabou sendo vencido pelo brasileiro Kaká e ficou na segunda colocação.

Finalista da temporada passada, Neymar não chegou a figurar nem entre os 10 finalistas desta temporada. O brasileiro acabou não desempenhando o que era esperado dele na Copa do Mundo pelo Brasil e sofreu uma lesão que acabou prejudicando-o durante a temporada.

O prêmio da Fifa para o melhor jogador do mundo será entregue no próximo dia 24 de setembro, em cerimônia realizada em Londres. Vale lembrar que o prêmio leva em conta o que os atletas desempenharam apenas durante a temporada, entre os dias 7 de junho de 2017 e 15 de julho de 2018, data da final da Copa da Rússia.

Goleiros concorrem a premiação

Além dos jogadores de linha, a Fifa também divulgou nesta manhã os três goleiros que concorrem a premiação de melhor da posição nesta temporada. Os finalistas deste ano são o belga Thibaut Courtois, o francês Hugo Lloris e o dinamarquês Kasper Schmeichel. Os três candidatos foram grandes destaques por suas seleções na Copa do Mundo. No ano passado, o grande vencedor deste prêmio foi Gianluigi Buffon.