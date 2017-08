Sem Corinthians, organizadas assinam acordo com Segurança Pública

A Polícia Militar realizou uma reunião em São Paulo, nesta terça-feira, com o objetivo de prevenir a violência em partidas realizadas nos estádios paulistas. O encontro também regularizou o uso de materiais e instrumentos musicais por parte das torcidas organizadas.

Representantes das principais organizadas de Palmeiras, São Paulo e Santos assinaram o termo nesta terça. As torcidas do Corinthians precisam obter uma autorização do Poder Judiciário do Rio de Janeiro para poderem assinar o termo de compromisso.

Bandeiras, faixas e instrumentos e materiais musicais vão voltar a fazer parte dos jogos de futebol em São Paulo. A assinatura do termo que libera o retorno dos objetos aconteceu nesta terça, e contou com a presença da Polícia Militar, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Federação Paulista de Futebol e representantes das principais torcidas organizadas do Estado de São Paulo.

O documento assinado pelos representantes das torcidas conta com 12 principais tópicos. Dentre eles, destacam-se as medidas contra a violência nos estádios, a não utilização de “engenho pirotécnico”, como sinalizadores, e a identificação dos portadores dos instrumentos musicais.

As medidas começam a valer a partir desta quarta-feira. “A assinatura do termo de compromisso foi feita de forma livre, sem qualquer obrigatoriedade”, ressaltou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

O primeiro time que poderá colocar em prática as novas regras é o Santos. O clube da baixada santista recebe o Flamengo, no estádio do Pacaembu, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Pacaembu. O São Paulo entra em campo no dia seguinte, quando enfrenta o Coritiba, no estádio do Morumbi. Corinthians e Palmeiras atuam fora de casa na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.