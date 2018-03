Seleções forçam desfalques no Trio de Ferro nas semis do Paulista

São Paulo, Palmeiras e Corinthians terão de superar mais uma vez os importantes desfalques nos jogos decisivos das semifinais do Campeonato Paulista. O chamado “Trio de Ferro” teve de acionar seus suplentes em alguns setores do campo no último fim de semana e nesta quarta-feira novamente irão carecer de suas estrelas.

O Corinthians foi quem mais sentiu falta de seus titulares no último domingo, quando acabou saindo de campo derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, no Morumbi. Fagner, Balbuena e Romero não disputaram o clássico pelo fato de terem sido convocados por suas respectivas seleções, além de outros jogadores que não marcarem presença por problemas físicos (Jadson, Rodriguinho, Clayson e Renê Júnior).

O lateral-direito titular do Timão não chegará a tempo de ir a campo contra o São Paulo nesta quarta-feira, já que está com a Seleção Brasileira em Berlim, onde enfrenta a Alemanha nesta terça, no último jogo antes da convocação para a Copa do Mundo da Rússia. Romero e Balbuena, por sua vez, estão nos EUA, onde defendem o Paraguai contra a seleção local.

Já o São Paulo parece não ter sentido tanta falta de Rodrigo Caio e Cueva no Majestoso do último domingo. O Tricolor não se intimidou diante do Corinthians e, mesmo com os desfalques na zaga e no meio-campo, superou o rival por 1 a 0. O zagueiro, assim como Fagner, foi chamado por Tite para os amistosos contra a Rússia e Alemanha. Já o camisa 10 da equipe de Diego Aguirre está nos EUA, onde a seleção peruana enfrentou a Croácia e encara a Islândia nesta terça.

A exemplo do seu vizinho de CT, o Palmeiras também não foi lesado pela convocação de um de seus atletas. O time do técnico Roger Machado encarou o Santos no último sábado e não teve problemas para superar o adversário mesmo sem Borja, também por 1 a 0. O atacante está com a seleção colombiana, que venceu a França em Paris, na última sexta-feira, e enfrenta nesta terça a Austrália.