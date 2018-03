Se recuperando de lesão, Neymar aproveita para mudar o visual

Neymar está se recuperando de cirurgia no quinto metatarso do pé direito, que ele fraturou na partida contra o Olympique de Marselha. Enquanto não pode voltar a fazer atividades físicas, o camisa 10 da Seleção Brasileira aproveitou para mudar o seu visual.

Agora o jogador do Paris Saint-Germain está utilizando um cabelo em que as laterais são raspadas e a parte superior tem tranças que são amarradas na parte de trás da cabeça.

✌🏽🤪 Uma publicação compartilhada por Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) em 17 de Mar, 2018 às 10:13 PDT

Podendo ficar até três meses sem jogar, Neymar deverá retornar bem em cima da Copa do Mundo, o que poderia comprometer sua participação na fase de grupos do Mundial na Rússia, que começa a ser disputado dia 14 de junho.

Na atual temporada, o jogador de 26 anos, balançou as redes adversárias 29 vezes e de 19 assistências em 30 partidas. O PSG foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões e está com o título do Campeonato Francês encaminhado.