São Paulo lamenta morte de Prado, 12º maior artilheiro do clube

Morreu na manhã desta quinta-feira Antônio Francisco Bueno do Prado, de 77 anos. O ex-atacante é o 12º maior artilheiro da história do São Paulo, que divulgou nota de pesar em seu site oficial.

“O São Paulo se solidariza com família e amigos neste momento de dor”, escreveu o clube. Desde maio deste ano, Prado tratava um melanoma, que o vitimou neste dia 31 de agosto de 2017. O sepultamento de Prado aconteceu nesta quinta, no Cemitério Capela do Araçá, em São Paulo.

Nascido em Catanduva, interior paulista, Prado deixou o Bragantino e assinou com o São Paulo em 1961. O atacante atuou pelo Tricolor paulista até 1967, conquistando o Troféu Cidade de Florença, em 64.

Prado disputou 244 jogos pelo Tricolor e marcou 121 gols, o que lhe rendeu o status de 12º maior artilheiro da história do clube. O topo da lista é ocupado por Serginho Chulapa, que possui 242 gols em 399 partidas.