Santos e Robinho trocam cutucadas, equipe joga vídeo na internet e craque responde: “me amam”

Não é dúvida para ninguém que o Santos sonha em ter o craque Robinho em seu elenco. Há quase dois anos o Peixe tentou, mas a proposta atleticana agradou mais o atleta que voltava do futebol chinês. A expectativa de ter o jogador segue viva, mas a assessoria de comunicação da agremiação paulista não perdeu a oportunidade de cutucar seu ex-jogador.

Durante o primeiro tempo do duelo entre Santos e Atlético, na tarde desse sábado, na Vila Belmiro, Robinho levou um belo drible. O volante Alison colocou a bola entre as pernas do camisa 7, levando o torcedor ao delírio que comemorou o lance como se fosse um gol.

Após o jogo, Robinho que foi vaiado em vários momentos da partida, deixou o gramado da Vila e brincou com a situação. “Faz parte. Eles me amam tanto que é assim (risos). Amor e ódio estão sempre muito próximos”, destacou.

O Peixe não perdeu tempo. Depois do jogo, a assessoria de comunicação postou um vídeo no Youtube com o título: “Cinco Minutos do Alison dando no Robinho”. Na legenda da publicação, a brincadeira continuou. No entanto, momentos após colocar no ar, o Santos tirou o vídeo do ar.

Robinho tem chances de retornar ao Peixe na próxima temporada. A equipe paulista já deixou claro o sonho do retorno, entretanto, não pelo alto salário que é pago para o atleta. Já pelo lado atleticano, a situação mudou: o camisa 7 não era desejado pelo Galo, mas, após o clássico, o desfecho pode ser diferente, com o jogador ficando. Ele já disse que aceita reduzir os vencimentos para permanecer em Belo Horizonte.