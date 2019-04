Romário detona novo presidente da CBF e vê eleição como derrota

Nesta terça-feira, mesmo dia em que Rogério Caboclo tomou posse como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o ex-jogador e atual Senador pelo Rio de Janeiro, Romário publicou em suas redes sociais um texto criticando o novo mandatário.

“É lamentável que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade gestora do esporte mais popular do País, continue sendo gerida por pessoas que não têm compromisso com seu desenvolvimento”, disse o ex-jogador na postagem. “Em resumo, Caboclo é mais do mesmo, a continuidade do Marco Polo Del Nero”, completou.

Acompanhando o texto, o Baixinho usou uma montagem em que Caboclo aparece ao lado dos ex-mandatários da CBF, José Maria Marin, Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, todos envolvidos em denuncias de corrupção, e a frase “mais do mesmo” sobre a imagem.

Veja também

Rogério Caboclo assume presidência da CBF e anuncia criação de conselho de craques

Tetracampeão do Mundo com o Brasil, em 1994, Romário atuou ativamente na CPI do Futebol em Brasília, que investigou casos de corrupção na modalidade.

“A CPI do Futebol (2015), presidida por mim, teve um trabalho fundamental para comprovar que uma organização criminosa atua na CBF. Agora, eu e minha equipe temos trocado informações e trabalhado conjuntamente com o Ministério Público do RJ sobre ações ligadas à entidade”, afirmou Romário. “O esporte perde com isso”, concluiu.

Confira a nota completa publicada por Romário: