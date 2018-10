Romarinho relembra gol sobre Boca e volta a provocar o Palmeiras

Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Boca Juniors, o Palmeiras tem sofrido com as provocações dos torcedores rivais. No entanto, esse tipo de brincadeira não ficou apenas entre torcedores. Isso porque o ex-jogador do Corinthians, Romarinho, voltou a provocar o rival alviverde assim como tem feito em algumas derrotas do rival.

Dessa vez, o atacante publicou duas fotos relembrando o seu gol marcado sobre a equipe argentina no estádio La Bombonera na primeira partida da decisão da Copa Libertadores de 2012. Além da lembrança, Romarinho escreveu: “Assim que se faz…”, além de utilizar um emoji de risada.

Carrasco do rival alviverde quando vestiu a camisa do Timão com cinco gols marcados em cinco clássicos contra Palmeiras, o jogador que atualmente defende o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tem ficado marcado pelas inúmeras provocações ao Verdão, principalmente quando o Alvinegro vence um dérbi.

Com o resultado da última quarta-feira, o Verdão precisa agora bater o Boca Juniors por três gols de diferença para avançar a decisão do competição continental. Em caso de uma vitória brasileira por 2 a 0 a decisão será nos pênaltis. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Allianz Parque.

