Recém-contratado, Gabigol pode deixar o Benfica ainda nesta temporada

No futebol português a pouco mais de um mês, o atacante Gabigol pode estar de malas prontas para outro clube ainda nesta temporada. O brasileiro não está conseguindo uma rápida adaptação em Portugal e os recentes resultados do Benfica abaixo do esperado, podem facilitar a saída precoce do jogador, que ainda tem vínculo com a Inter de Milão.

Uma das possibilidades é de que o jogador retorne ao Santos, até agora a única equipe onde Gabigol conseguiu apresentar um futebol de alto nível. A expectativa é de que, caso aconteça alguma negociação, que o time brasileiro e a Inter cheguem a um acordo de empréstimo, muito por causa do alto salário que o atleta começou a ganhar desde sua ida ao futebol europeu.

Revelado pelo Santos em 2013, o atleta ficou no clube brasileiro até 2016, quando aceitou a proposta da Inter de Milão. O objetivo do jogador era encarar os desafios do futebol europeu, algo que era desejado por Gabriel desde seu início de carreira, porém o atacante não conseguiu se adaptar no Velho Continente e o empréstimo com o Benfica era uma nova tentativa do campeão olímpico de começar a mostrar resultado nos principais campeonatos do mundo.

Apesar da má fase nos clubes europeus, Gabriel se destacou na inédita conquista do ouro olímpico. A Seleção Brasileira empatou na final com a Alemanha pelo placar de 1 a 1 e conquistou a medalha ao vencer nos pênaltis os rivais europeus.